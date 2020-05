Net op tijd: Axel Witsel is fit voor bepalende kraker in Duitse titelstrijd FDZ

26 mei 2020

09u50 0 Bundesliga Als geroepen. Borussia Dortmund kan in de clash tegen Bayern München vanavond wellicht rekenen op Axel Witsel.

Papa Thierry Witsel midden mei: “Of ik bezorgd ben over zijn gezondheid? Uiteraard. Dat zou elke ouder zijn. Gelukkig ben ik nog een dikke week op mijn gemak.”

Die dikke week is nu voorbij en zoon Axel (31) is aan de beterhand. Onze landgenoot blesseerde zich begin mei aan de adductoren en miste de eerste twee wedstrijden na de hervatting van de Bundesliga. Dortmund-coach Lucien Favre gistermiddag: “Axel traint sinds zondag met de groep. Hij kan weer in de ploeg staan.”

Goed nieuws voor de Borussen.

Die wedstrijd zijn we vergeten. We zijn een andere ploeg nu. De kwaliteit ligt hoger. Lucien Favre over de heenmatch die Dortmund met 4-0 verloor.

Want: het is een onvervalste topper vanavond in het Signal Iduna Park. Het nummer twee tegen het nummer één - blijft Der Rekordmeister ook in Dortmund ongenadig? Niet als het van Borussia-coach Lucien Favre afhangt. “We kunnen hen kloppen”, klonk het vol vertrouwen.

‘Do or die’

Favre weet ook dat Bayern mits winst verder uitloopt in het klassement. De achterstand wordt dan zeven punten. De kans dat de leider die voorsprong nog weggeeft, is miniem. Do or die, erop of eronder.

En dus wil Borussia Dortmund met de beste elf starten aan de topper. Dat zou betekenen: met de eveneens herstelde Mats Hummels centraal in de verdediging én met Witsel op het middenveld. De troepen versterkt. De Rode Duivel is de controleur op het middenveld, belangrijk voor het evenwicht. Of hij effectief aan de aftrap staat, weten we straks rond 17.30u - een uurtje voor de aftrap. De kansen zijn fiftyfifty. Laat je een speler die al sinds de coronacrisis aan de kant staat aan zo’n belangrijke wedstrijd beginnen?

Enfin, het wordt een clash tussen twee ploegen in vorm. Dortmund won negen van zijn laatste tien wedstrijden in de Bundesliga en verloor er ééntje, Bayern won er ook negen van de laatste tien en speelde één keer gelijk.

4-0 in heenronde

Kan de club uit München haar favorietenrol ook vanavond waarmaken? In een leeg Signal Iduna Park - zonder fans, jammer voor de ambiance -, tegen een ploeg die ze in de heenronde nog met 4-0 klopten. In Dortmund kijken ze niet achteruit. “Die wedstrijd zijn we vergeten”, zegt Favre. “We waren niet goed, maar we denken er niet meer aan. Wij zijn een andere ploeg. We trokken met Haaland en Can twee sterke spelers aan tijdens de winterstop. De kwaliteit ligt hoger.”

Dat beseft ook Bayern-trainer Flick. “Ze zijn defensief stabieler en ze spelen anders sinds januari.”

Afspraak vanavond. Borussia Dortmund tegen de Bayern-machine.

Papa Witsel op 16 mei: “Axel staat te springen om te herbeginnen.”

Het zal twee weken later niet anders zijn.

Lees ook: Jan Koller over Dortmund-Bayern, over Witsel en Hazard en over de breuk met Hedvika