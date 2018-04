Nagelbijten in de Duitse tweede klasse: zelfs de vijfde in de stand kan nog degraderen AB

23 april 2018

18u23 0 Bundesliga Neen, niet alleen in een topcompetitie als de Serie A is het nagelbijten, ook in de Duitse tweede klasse is het verdomd spannend. Voor de titel strijden het Fortuna Düsseldorf van de Belg Benito Raman en FC Nürnberg. Maar vooral in de degradatiestrijd kan het nog alle kanten op.

Met nog maar drie speeldagen te gaan, zitten veertien ploegen nóg altijd in de gevarenzone. Amper zeven punten scheiden de vijfde in de stand, Arminia Bielefeld, en de zestiende, St. Pauli. De ploeg die als zestiende eindigt, moet barrages spelen tegen de nummer drie uit de derde klasse. Zelfs voor teams als Bochum, Ingolstadt en Dynamo Dresden is het dus nog spannend.

Voor Darmstadt en Kaiserslautern, die respectievelijk voorlaatste en laatste staan, lijkt het behoud wel een quasi onmogelijke opdracht. Darmstadt speelde vorig jaar nog in de Bundesliga en dreigt nu meteen te zakken naar de derde afdeling. Ook Kaiserslautern, de Duitse landskampioen van 1997-1998, kan de degradatie quasi niet meer vermijden.