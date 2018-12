Na Dortmund toont nu ook Bayern München interesse in Thorgan Hazard Kristof Terreur

13 december 2018

09u15

Bron: Kicker 0 Bundesliga Een nieuwe bewonderaar erbij. Naast Borussia Dortmund snuffelt nu ook Bayern München aan Thorgan Hazard, een van de uitblinkers in de Bundesliga. Dat schrijft Duits weekblad Kicker, doorgaans betrouwbaar

In de entourage van de Hazards houden ze de lippen op mekaar over de precieze clubs, maar dat de interesse in Thorgan toeneemt, wordt niet ontkend. Logisch ook. De tweede Hazard is de draaischijf van Borussia Mönchengladbach en scoort ook goed in de cijfertjes: 8 goals en 6 assists.

Nadat hij eerst aan Borussia Dortmund werd gelinkt, voegde Kicker nu Bayern München aan dat lijstje toe. De Duitse recordkampioen beleeft een turbulent seizoen en wil zijn aanval opfrissen. Naast Timo Werner, Christian Pulisic en Luka Jovic is Thorgan een van de denkpistes. Liefst shopt Bayern nog altijd in eigen land. Het is een beproefde strategie.

Mönchengladbach van zijn kant hoopt nog altijd het contract van Hazard (25) te kunnen openbreken. Dat heeft sportief directeur Max Eberl duidelijk gemaakt aan vader Thierry, die de zaken van zijn tweede zoon behartigt: “Wij hebben hem laten verstaan dat we graag door willen gaan met Thorgan.” Het contract van de voormalige Gouden Schoen loopt in 2020 af en Thorgan staat niet afwijzend tegen over een verlengd verblijf. Als Gladbach, momenteel tweede in de Bundesliga, een Champions Leagueticket afdwingt, stijgen de kansen. “We hebben open gesprekken. In het voorjaar zitten we opnieuw samen”, aldus Gladbach.

Vorige zomer stond Thorgan onder andere in de belangstelling van Valencia. Vader Thierry werd er gespot aan de kantoren van de club. Atlético legde al een aantal lijntjes uit en ook AS Roma en Leicester volgen zijn situatie al een tijdje op de voet. Gladbach wil tot op heden echter niet meewerken aan een transfer.