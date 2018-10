Mönchengladbach ondanks penaltygoal Hazard ten onder tegen Freiburg XC

26 oktober 2018

22u24

Bron: Belga 0 SC Freiburg SCF SCF 3 einde 1 MÖN MÖN Borussia Mönchengladbach Bundesliga Borussia Mönchengladbach is op de negende speeldag van de Duitse Bundesliga met 3-1 gaan verliezen op bezoek bij Freiburg. Thorgan Hazard pikte zijn doelpuntje mee vanaf de stup.

Na amper 36 seconden spelen haalde de bezoekende doelman Yann Sommer Freiburg-aanvaller Gian-Luca Waldschmidt neer in de zestien meter. Het was Nils Petersen die de strafschop succesvol omzette voor de thuisploeg. Borussia Mönchengladbach kreeg in de 20ste minuut ook een strafschop toebedeeld en zoals gewoonlijk stond Thorgan Hazard aan het kanon. De Rode Duivel hield het hoofd koel en schoot recht in het midden van het doel, voorbij keeper Alexander Schwolow. De ingevallen Lucas Holer (90. +4) maakte er ver in de blessuretijd nog 3-1 van.

Hazards gelijkmaker werd in de 57ste minuut van de tafel geveegd door Waldschmidt. Zo laat Borussia Mönchengladbach (17 punten) het na om op gelijke hoogte te komen met leider Dortmund (20 punten). Freiburg is 8ste met 12 punten.

Wat een rampzalige start voor @borussia. Al na 10 seconden krijgen ze een penalty tegen! 😱⏱



En Nils Petersen schiet raak vanop elf meter. ✅ 1-0 #SCFBMG pic.twitter.com/TMQ4hu9pOb Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Deze keer krijgt @Borussia een penalty!🤯@HazardThorgan8 twijfelt niet en tekent voor zijn vijfde doelpunt van het seizoen! 🖐🇧🇪 pic.twitter.com/XwE0xc3hNL Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Waldschmidt trapt @scfreiburg opnieuw op voorsprong! 👀 2-1 #SCFBMG pic.twitter.com/ZhLqoZrYF8 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Wat een slotfase! 😅 3-1 #SCFBMG pic.twitter.com/U0E2VqXZJP Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link