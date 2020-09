Metzelder verder in het nauw: 297 bestanden met kinderporno op smartphone van Duitse ex-international Wietse Dijkstra

04 september 2020

20u50 0 Bundesliga Op de mobiele telefoon van voormalig Duits international Christoph Metzelder (39) zijn bijna driehonderd kinderpornobestanden gevonden, zo heeft de officier van justitie vandaag bekendgemaakt. Daarmee is de spraakmakende zaak na een onderzoek van een jaar in een volgende fase gekomen. Der Spiegel bracht het nieuws naar buiten.

De oud-speler van Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04 wordt aangeklaagd voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. In de periode van 9 juli tot 1 september 2019 zou de 47-voudig international via WhatsApp kinderpornografische bestanden hebben verstuurd.

Een jaar geleden, op 3 september 2019, nam de politie de smartphone van Metzelder in beslag terwijl hij een cursus voetbalcoaching volgde. Hij werd destijds meegenomen naar zijn huis in Düsseldorf, waar een huiszoeking plaatsvond. De zaak kwam aan het rollen nadat de politie was getipt door een vrouw uit Hamburg, met wie de oud-speler een relatie had. Volgens Bild zouden er ook nog twee andere vrouwen zich hebben gemeld als getuige.

Vandaag maakten onderzoekers bekend dat ze in totaal 297 bestanden met kinderpornografische inhoud op Metzelders mobiele telefoon hebben gevonden. De voormalige verdediger reageerde volgens Der Spiegel niet op vragen.

