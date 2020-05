Met 244 goals laat Lewandowski zelfs Messi en Cristiano achter zich, De Bilde: “De beste killer” JBE/ODBS

31 mei 2020

14u53

Bron: VTM NIEUWS 0 Bundesliga Een garantie op doelpunten. Op dat vlak doet hij de laatste vijf seizoenen zelfs nóg beter dan Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Robert Lewandowski, Pools Bayern-fenomeen.



Als er één ploeg weinig last had van de Duitse coronabreak in het voetbal van bijna drie maanden, is het Bayern München wel. 12 op 12 en een doelsaldo van 13-2 post-corona. Veel indruk gemaakt in de topper in Dortmund. Gisteren forfaitcijfers tegen Fortuna Düsseldorf, met alweer twee goals van Lewandowski. Op weg om voor de vijfde keer op rij topschutter te worden in de Bundesliga. Zijn teller staat momenteel op 29 stuks, niemand uit de grote vijf Europese competities die momenteel beter doet. Ciro Immobile volgt als nummer twee met 27 doelpunten. In totaal heeft hij dit seizoen voor Bayern al 43 goals gemaakt in... 37 matchen. Astronomische cijfers, waarmee hij de laatste vijf seizoenen zelfs de grote twee achter zich laat. Voor club én land heeft Cristiano er daarin 234 gemaakt, Messi 239. 'Lewa’? 244 goals.

“Hij is de beste killer, dat bewijst hij al enkele jaren”, zegt Gilles De Bilde als VTM-analist. “Dé man van de zestien. Zeggen dat hij louter staat te wachten op de ballen klinkt negatief, maar het is straf hoe dikwijls hij telkens op de juiste plaats staat. Het oogt misschien niet altijd spectaculair en daarom volgt zijn naam voor het grote publiek niet in één zin met Messi of Ronaldo.”

