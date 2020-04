Maximaal 126 mensen in catacomben, voorzitters en managers moeten creatief zijn: zó hervat Bundesliga op 9 mei TTV

22 april 2020

06u15 0 Bundesliga Nog 17 keer slapen en er is weer voetbal op tv. Dat de Bundesliga op 9 mei hervat, daar zijn de overheid, de bond (DFL) en de clubs het nu wel over eens: “Spookmatchen zijn zeker mogelijk”, aldus Minister van Volksgezondheid Jens Spahn. “Weliswaar in een leeg stadion, maar het zal een plezier zijn voor de miljoenen fans.”

Het risico tot infectie herleiden tot een minimum én verantwoordelijkheid opnemen, dat zijn de twee voornaamste pijlers in het masterplan van de Duitsers, die vóór 1 juli hun competitie volledig zullen uitspelen. Enkele details van dat plan lekten uit in de Duitse krant Bild. Zo hebben de leiders tot in detail uitgestippeld hoeveel mensen op een wedstrijddag in het stadion aanwezig mogen zijn.

Zelfs geen voorzitters?

In totaal krijgen 126 mensen toegang tot de catacomben van het stadion en het veld. Onder hen de spelers, 8 stafleden van elke ploeg, 4 ballenjongens en 36 televisiemensen van de rechtenhouders. Nog: slechts 30 in plaats van de gebruikelijke 300 veiligheidsmensen en 8 à 10 officials van elke club - enkel mensen met operationele taken. Voorzitters en managers zullen creatief moeten zijn, willen ook zij de matchen bijwonen.

Wat de fans betreft, ben ik ervan overtuigd dat ze niet buiten de stadions zullen verzamelen. Ook daar zijn maatregelen voor bedacht Karl-Heinz Rummenigge

Daarnaast krijgen pers, hulpdiensten en andere noodzakelijk aanwezigen toegang tot het stadion, maar niet tot de catacomben. “Spelers en mensen van de clubs zullen heel voorbeeldig moeten zijn”, aldus Karl-Heinz Rummenigge, bestuurder bij Bayern München. “De DFL heeft een ‘eersteklas’ concept gecreëerd dat geïmplementeerd wordt én zal moeten worden opgevolgd. Wat de fans betreft, ben ik ervan overtuigd dat ze niet buiten de stadions zullen verzamelen. Ook daar zijn maatregelen voor bedacht.”

Het klinkt surrealistisch, maar in het weekend van 9 mei kijken we straks als vanouds naar onder andere Dortmund-Schalke. En het zal wereldwijd ongetwijfeld enorm bekeken worden.