Matig Bayern laat zich niet verrassen door Union Berlijn: Lewandowski en Pavard bezorgen 'Rekordmeister' volle buit

17 mei 2020

Bayern München heeft zijn rentree na een verplichte pauze van twee maanden wegens de coronacrisis niet gemist op bezoek bij Union Berlijn. Het duel achter achter gesloten deuren in de Duitse hoofdstad, voor de 26e speeldag van de Bundesliga, eindigde op 0-2. De onvermijdbare Lewandowski verloste Bayern laat in de eerste helft op strafschop. In het slot zette Pavard de 0-2-eindstand op het bord.

Gisteren rolde de bal voor het eerst weer in Duitsland. Onder meer Borussia Dortmund deelde in de Revierderby Schalke 04 een 4-0 tik uit. Werder Bremen bekampt morgen nog Bayer Leverkusen. In de stand staat Bayern aan kop met 58 punten, voor Dortmund (54 ptn). Borussia Mönchengladbach (52 ptn) en RB Leipzig (51 ptn) volgen in hun spoor. De Bundesliga lag sinds midden maart stil wegens de coronacrisis, maar de Duitse hoogste divisie kan dit weekend als de eerste topcompetitie in Europa hervatten. De heropstart gaat gepaard met forse gezondheidsmaatregelen en fans zijn in de stadions niet welkom.



