Marc Degryse beleefde weinig plezier aan herstart Bundesliga: “Als we dit maanden moeten volhouden, gaan er veel supporters afhaken” XC

16 mei 2020

19u04

Bron: VTM Nieuws 4

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Bundesliga Eindelijk voetbal. De Bundesliga ging vandaag als eerste topcompetitie weer van start. Maar het viel tegen. Dat zag ook onze analist Marc Degryse. “Het leek een trainingswedstrijd.”

De Revierderby tussen Dortmund en Schalke 04 staat doorgaans garant voor spektakel. Maar door een leeg Signal Iduna Park, was er deze keer géén beleving. “Dat viel tegen”, vertelt Marc Degryse. “Ik keek ernaar uit en was blij dat er weer gevoetbald werd. Maar in plaats van 80.000 mensen, zat er niemand in het stadion. Dat zorgde voor een heel andere beleving.”

“Dortmund speelde oké. Ze waren duidelijk veel beter dan Schalke (eindstand: 4-0, red.)”, vervolgde Degryse. “Maar dit leek op een trainingswedstrijd. Twee ploegen van dezelfde club die tegen elkaar spelen om te oefenen. Ze zeggen dat we alles gewoon moeten worden, maar dit gaat een tijdje duren vooraleer we dit leuk gaan vinden.”

Op zoek naar oplossingen

En dus moeten er oplossingen komen, vindt Degryse. “Misschien moeten ze geleidelijk aan publiek toelaten. Zodat een tiende van het stadion gevuld is. Of met andere middelen: in Mönchengladbach zetten ze kartonnen foto’s van supporters. Dan heb je tenminste het gevoel dat er iets is. Of spelen met geluid. Maar als we dit zes maanden of een jaar moeten volhouden, dan gaan er veel supporters afhaken.”

“Ik kan me niet voorstellen dat dit altijd zo zal zijn”, aldus Degryse. “De komende weken en maanden wordt er ook elders gevoetbald: de Premier League, La Liga... Ik hoop dat we het coronavirus onder controle blijven houden. Hoeveel zieken gaan er bijkomen door deze wedstrijden? Fingers crossed. Dit was alvast geen leuke start.”

Lees ook:

Applaus moest hij er zelf bij fantaseren: Thorgan Hazard met goal en assist meteen op afspraak in vlotte zege Dortmund

IN BEELD. Eenzame vieringen, ontsmette ballen en een leeg stadion: zo ziet de herstart van de Bundesliga eruit