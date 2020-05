Mak Schalke gaat op eigen veld met 0-3 de boot in tegen Augsburg, Bornauw speelt gelijk Redactie

24 mei 2020

21u05 1 FC Schalke 04 S04 S04 0 einde 3 AUG AUG FC Augsburg Bundesliga Een overwinning voor Schalke 04 tegen Augsburg was welgekomen, na de 4-0-pandoering in Dortmund. Het omgekeerde was waar. Een knappe vrije trap en twee scorende invallers bezorgden de bezoekers een gevleide 0-3-overwinning tegen een inspiratieloos Schalke.

Geen Benito Raman aan de aftrap bij de thuisploeg, hij startte op de bank. In een eerste helft waarin Schalke het gemoedelijke tempo bepaalde, scoorden de bezoekers uit Augsburg na ruim vijf minuten spelen het enige doelpunt voor de pauze. Eduard Löwen krulde een vrije trap heerlijk tegen de netten.

In de tweede helft ging de thuisploeg voorzichtig op zoek naar de gelijkmaker, Augsburg speculeerde in eerste instantie op de tegenaanval. De overtuiging en de goesting bij Schalke was ver zoek. Twee verdedigende blunders bij de thuisploeg werden door invallers Noah-Joel Sarenren-Bazee en Sergio Córdova afgestraft. Een ingevallen Raman kon niks meer aan de 0-3-eindstand veranderen.

Schalke blijft door de nederlaag hangen op plaats acht, Augsburg staat nu twaalfde in het klassement.

Sebastiaan Bornauw pakt met Keulen in extremis nog punt tegen Düsseldorf

Keulen heeft dan weer 2-2 gelijkgespeeld tegen Fortuna Düsseldorf. Sebastiaan Bornauw en zijn teammaats sleepten het punt pas in de slotminuten dankzij twee kopbaldoelpunten uit de brand. Tot twee minuten voor affluiten dacht Düsseldorf, zestiende in de stand, een gouden zaak te doen in de strijd om het behoud. Kenan Karaman opende de score in de 41e minuut, in de 61e zette Erik Thommy de bezoekers op 0-2. De ingevallen Anthony Modeste scoorde de aansluitingstreffer pas in de 88e minuut en in de eerste minuut van de blessuretijd diende Jhon Cordoba Fortuna de koude douche toe. Dankzij het punt behoudt Keulen net zijn plaats in de top tien. Bornauw maakte de 90 minuten vol, Birger Verstraete zat niet in de wedstrijdkern bij Keulen. Daarin was Ismail Jakobs een opvallende naam. De middenvelder, bij wie eind april besmetting met het coronavirus werd vastgesteld, startte in de basis en werd na een uur gewisseld.

