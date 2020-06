Maakt Bayern het dinsdag af? Rekordmeister klopt Mönchengladbach en heeft nog één zege nodig voor titel Redactie

13 juni 2020

20u28 2 FC Bayern München FCB FCB 2 einde 1 BMG BMG Borussia Mönchengladbach Bundesliga Nog één zege. Als Bayern München dinsdag wint van Werder Bremen, is het kampioen. De Rekordmeister klopte vandaag Borussia Mönchengladbach met 2-1, na een late goal van Pavard.

Zirkzee opende de score na 26 minuten. De lange Nederlander schoot de bal in één keer in een leeg doel nadat keeper Yann Sommer de bal totaal verkeerd raakte. Zirkzee was de vervanger van de geschorste Lewandowski. Nadat Benjamin Pavard vlak voor rust de bal in eigen doel gleed, leek het er lange tijd op dat het duel in een gelijkspel zou eindigen, maar in de 86ste minuut zette Leon Goretzka de 2-1 op het bord. De assist kwam van Pavard, die zijn foutje zo helemaal goedmaakte.

Bayern kon vandaag al kampioen worden als Borussia Dortmund zou verliezen van laagvlieger Fortuna Düsseldorf, maar de nummer twee van de Bundesliga won diep in blessuretijd met dank aan een treffer van Erling Haaland. Bayern kan nu dinsdag op eigen kracht kampioen worden door Werder Bremen te verslaan.

De wedstrijd van Goretzka

Meer statistieken vindt u op Sofascore



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.