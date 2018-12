Lukebakio weer trefzeker en scoort aan 50% in de Bundesliga: slechts twee Rode Duivels deden straffer na 12 wedstrijden MDB

07 december 2018

22u39 0 Bundesliga Dodi Lukebakio heeft er vanavond weer eentje tegen de touwen gejaagd. De 21-jarige spits van Fortuna Dusseldorf (Benito Raman kwam hem in de 87ste minuut aflossen) zette tegen Werder Bremen een strafschop om en zit nu na 12 wedstrijden in de Bundesliga aan zes treffers. Enkel Nico Claesen en Michy Batshuayi hadden na even veel wedstrijden meer goals op de teller staan in de Duitse eerste klasse.

GOOOAAAAL | @DodiLukebakio blijft ijzig kalm en brengt Düsseldorf langszij! 🇧🇪👏



🇩🇪 #SVWF95 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/czLHGOzRcS Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Na zijn drieklapper tegen Bayern München zweeg het kanon van Dodi Lukebakio even tegen Mainz. Vanavond was dat niet het geval. Kevin Möhwald opende wel nog de score voor Werder Bremen, daarna was het de beurt aan Lukebakio. Nadat het leer in de zestien tegen de arm van Langkamp belandde, ging de bal na tussenkomst van de videoref toch op de stip. Een kolfje naar de hand van de Belgische belofteninternational. Lukebakio stuurde doelman Pavlenka naar de verkeerde kant. Hij wilde meteen de bal uit de netten halen, maar zijn tegenstrevers konden dat maar moeilijk verkroppen. Uiteindelijk keek Lukebakio net als Bremen-speler Gebre Selassie tegen een gele kaart aan.

Het was wel de zesde treffer van het seizoen voor Lukebakio en dat in zijn eerste 12 wedstrijden (tegen Leipzig en Schalke 04 kwam hij niet in actie) in de Bundesliga. De 21-jarige Belg scoort cijfermatig dus in 1 op de 2 wedstrijden in de Duitse eerste klasse. Een straf gemiddelde en slechts twee Rode Duivels deden nog straffer bij onze oosterburen. Nico Claesen had na zijn eerste twaalf wedstrijden voor Stuttgart al acht keer gescoord, Michy Batshuayi zeven maal voor Borussia Dortmund. Het mocht echter niet baten. Martin Harnik zorgde nog voor de 2-1 waarna ook Josh Sargent wist te scoren. In de 87ste minuut kwam Benito Raman zijn landgenoot nog aflossen, maar ook hij kon niets meer veranderen aan de 3-1-achterstand. Fortuna Dusseldorf staat zo met negen punten laatste met Hannover 96. Werder Bremen springt dan weer naar de zevende plek.

TOR! | Möhwald knalt Bremen op voorsprong! 🚀



🇩🇪 #SVWF95 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/sC5jSUKDDG Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOAAL | Harnik trapt Bremen opnieuw op voorsprong! 👏



🇩🇪 #SVWF95 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/Iwm3N3JbcR Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Ook in de tweede klasse in Duitsland liet een Belgische speler van zich spreken. Orel Mangala zette Hamburg met een assist op weg naar de 1-0 overwinning tegen Paderborn. Na 16 speeldagen voert Hamburg de stand aan.

In de Nederlandse Eredivisie maakte Excelsior, met Hervé Matthys centraal in de verdediging, geen schijn van kans op het veld van PSV. De Rotterdammers gingen met 6-0 ten onder bij de competiteleider. PSV knoopt na zijn eerste nederlaag tegen Feyenoord (2-1) vorige week opnieuw aan met de zege. Excelsior is twaalfde. Nog op de vijftiende speeldag verloren Alessandro Ciranni en Sittard met 0-3 van AZ. Ciranni kwam na de pauze tussen de lijnen bij Sittard, dat tiende is. AZ bezet de zevende plaats.