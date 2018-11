Lukebakio over zijn krachttoer tegen Bayern München: “Dan besef je: amai, ik heb iets strafs verwezenlijkt” Jonas Van De Veire

26 november 2018

08u41 0 Bundesliga De Bundesliga is wild van ‘Bayern-Schreck’ Dodi Lukebakio (21). Met zijn straffe hattrick tegen Der Rekordmeister veroverde de jonge Belg een plekje in de geschiedenisboeken. “Landry Dimata heeft mij hierop voorbereid.”

Plots gaat de naam van Dodi Lukebakio de wereld rond. Dat krijg je wanneer je een monster als Bayern München in je eentje weet te temmen. De aanvaller van Fortuna Düsseldorf zorgde zaterdag met een hattrick voor een 3-3-gelijkspel in de Allianz Arena. Zelfs volbloed sluipschutter Robert Lewandowski stond er met open mond naar te kijken. Net voor rust dook Lukebakio een eerste keer goed op voor doel, om de 2-1 aansluitingstreffer binnen te duwen. Een kwartier voor tijd bracht hij de bezoekers opnieuw in het spoor van Bayern München. De belofte-international glipte uitstekend door de buitenspelval om vervolgens koel af te ronden. In blessuretijd liet Lukebakio de statische defensie van de Duitse landskampioen opnieuw ver achter zich. Hij vervolledigde zijn hattrick door de bal door de benen van Neuer te mikken - de eerste hattrick ooit die de doelman incasseert in de Bundesliga. “Mijn beste wedstrijd ooit”, glunderde Lukebakio na zijn wonderavond. “Het moet van bij de jeugd geleden zijn dat ik nog eens drie doelpunten maakte. Neuer is een steengoede keeper en een grote naam, maar daar heb ik op het veld niet aan gedacht.”

