Lukebakio en Hertha houden Bayern München in bedwang Redactie

16 augustus 2019

22u45 1 FC Bayern München FCB FCB 2 einde 2 HEB HEB Hertha BSC Bundesliga Bayern München heeft een competitiedebuut in mineur beleefd. De Duitse landskampioen geraakte in de Allianz Arena in de seizoensopener tegen Hertha Berlijn niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Recordaanwinst Dodi Lukebakio toonde zich meteen belangrijk voor zijn nieuwe ploeg Hertha Berlijn.

Bayern München nam afgelopen seizoen afscheid van coryfeeën Robben en Ribéry, maar grote wijzigingen waren er niet in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. De enige nieuwkomer aan de aftrap was Benjamin Pavard, recordaankoop Lucas Hernandez zat nog op de bank. Ivan Perisic nam een schorsing mee uit Milaan en ontbrak in de wedstrijdselectie. Hertha Berlijn tastte deze zomer diep in de buidel voor Dodi Lukebakio, die vorig seizoen helemaal doorbrak bij Fortuna Düsseldorf. Ook Dedryck Boyata tekende in de Duitse hoofdstad, maar de Rode Duivel miste de openingsspeeldag door een blessure.

Bayern München begon prima aan zijn eerste Bundesliga-wedstrijd en opende zijn teller na 20 minuten. Robert Lewandowski (24.) verklaarde met een binnentikker het Duitse seizoen voor geopend. Het is al de vijfde keer op rij dat de Poolse spits de weg naar doel vindt op de openingsspeeldag, dat is een unicum in de Bundesliga. Lang kon de titelverdediger niet genieten van de voorsprong, Hertha Berlijn kwam vlug langszij. Lukebakio ging op wandel en probeerde van ver. Zijn schot week af op de rug van ploegmaat Vedad Ibisevic (36.), waardoor Bayern-doelman Neuer kansloos was. Nog voor de pauze kwam Hertha, vorig seizoen elfde, tegen de gang van het spel op voorsprong. Marko Grujic (38.) mocht alleen op Neuer afgaan en faalde niet: 1-2 na 45 minuten. Bayern ging na de rust nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Een strafschop was op het uur een koud kunstje voor Lewandowski om de 2-2 binnen te trappen. Bayern zocht ook nog de 3-2, maar die viel niet meer. Lukebakio mocht in de 68e minuut gaan rusten.

De goals:

GOAL | De onvermijdelijke Robert Lewandowski maakt de eerste goal van de nieuwe Duitse voetbaljaargang! 😤



1️⃣-0️⃣ #FCBBSC 🇩🇪 pic.twitter.com/tWTnEUG9gn Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Hertha maakt met een gelukje gelijk: is het Lukebakio of Ibisivec die scoort? 🧐



1️⃣-1️⃣ #FCBBSC 🇩🇪 pic.twitter.com/38QxRFN9at Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Ongelofelijk! Hertha zet de wedstrijd helemaal op zijn kop: Grujic met de tweede Berlijnse goal in evenveel minuten! 🤯



1️⃣-2️⃣ #FCBBSC 🇩🇪 pic.twitter.com/VLkONiv2Fc Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

TOR | Lewandowski maakt vanop de stip gelijk! 🎯



2️⃣-2️⃣ #FCBBSC 🇩🇪 pic.twitter.com/tskqClP6qb Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link