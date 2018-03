Liverpool noch Wolfsburg wil met hem verder, ook WK is onzeker: carrière Origi in het slop Kristof Terreur

06u44 31 Bundesliga Zijn toekomst ligt niet in Liverpool, evenmin in Wolfsburg. De Duitse club onderneemt straks niet eens een poging om huurling Divock Origi (bijna 23) definitief over te nemen. Na Rusland mag de WK-revelatie van 2014 terug naar start. Een veelbelovende carrière in het slop.

Geen genade. Wolfsburgtrainer Bruno Labbadia had zaterdag na 42 minuten genoeg gezien: 15 balcontacten, amper vijf kilometer gelopen en een spits die een geslagen indruk liet. Nog voor het rustsignaal haalde hij Divock Origi naar de kant na een wanprestatie. De grootste vernedering die een speler kan ondergaan. Met het hoofd naar beneden droop de Rode Duivel af. En sportief directeur Olaf Rebbe duwde hem met enkele rake uitspraken nog een beetje dieper: "We zullen intern bespreken wat de reden voor zijn bleke wedstrijd was", zei die. "Dit was niet goed van hem, laten we daar duidelijk over zijn."

De hoop van Wolfsburg is een probleemgeval geworden. Zo snel de huurling kwam, met vier goals in zijn eerste negen wedstrijden, zo snel hebben ze hem weer opgegeven. In november kraaide Rebbe nog dat Wolfsburg er alles aan zou doen om Origi definitief over te nemen: "We gaan snel rond de tafel met Liverpool om te horen wat hun plannen zijn. Maar het zou dom zijn om geen poging te wagen om hem langer vast te leggen." Het geloof was toen groot. Tijdens de winterstop liet de clubleiding zelfs oudgediende Mario Gomez naar Stuttgart vertrekken. Terwijl die vrolijk de netten laat trillen bij zijn nieuwe werkgever, holt Origi hopeloos achter zijn vorm aan. Alle kracht en hoop uit zijn prestaties lijkt weg. Een spits op de dool, nadat hij in november voor een tijdje naar de flank werd geduwd. Labbadia, zijn derde trainer dit seizoen, heeft al meermaals gepoogd op hem in te praten, maar de juiste snaar lijkt hij niet te vinden. Zaterdag, na de 3-0-nederlaag bij Hoffenheim, verspreidden kwatongen zelfs dat Origi zijn laatste match voor Wolfsburg heeft gespeeld. Zo ver zal het wellicht niet komen, maar de clubleiding onderneemt wel geen enkele poging meer om Origi definitief aan te trekken. Return to sender. Terug naar af.

Vierde keus

Zijn contract bij Liverpool loopt over vijftien maanden af en een nieuwe verbintenis op Anfield is uitgesloten. Ook volgend seizoen kan coach Jürgen Klopp hem onvoldoende minuten garanderen. Alle partijen sturen aan op een definitieve oplossing. Wasserman, het agentschap dat hem vertegenwoordigt, had begin dit seizoen lijntjes lopen naar Monaco, Inter, Juventus, Sampdoria, Werder Bremen, Leverkusen, Newcastle, Crystal Palace en Tottenham, maar het rijtje geïnteresseerden is nu niet meer van die orde. Ondanks die aardige start bij Wolfsburg heeft hij de twijfels niet kunnen wegnemen. Enkel een goed WK zou zijn reputatie een extra boost kunnen geven, maar ook die selectie is geen zekerheid meer. Voor Roberto Martínez is hij vierde keus achter de ongenaakbare Romelu Lukaku, Christian Benteke en Michy Batshuayi. Dat opent weinig perspectief.

Vier jaar nadat de onbekende Origi zich op het WK in Brazilië als een komeet lanceerde, staat hij amper verder. Aan zijn kwaliteiten en voorbeeldige mentaliteit zal het niet liggen, aan de carrièrekeuzes wel. "Ik droom van het allerhoogste. Waar dat is, maakt niet uit, maar over vijf jaar sta ik aan de top", zei hij vorige week nog in een interview. Er is nog werk. Een miljoenentransfer naar Liverpool op zijn 19de bleek toch een etage te hoog.