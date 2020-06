Lewandowski doet er in simpele zege twee goals bij en vervoegt zich bij Gerd Müller, Bayern kan op slotspeeldag 50 jaar oude record verbreken Redactie

20 juni 2020

17u31 2 FC Bayern München FCB FCB 3 einde 1 FRE FRE SC Freiburg Bundesliga Kampioen Bayern kende weinig moeite met Freiburg. Kimmich opende op het kwartier de score met een plaatsbal, Lewandowski verdubbelde vervolgens de voorsprong met het hoofd. Höler deed wat terug, maar opnieuw Lewandowski stelde snel orde op zaken. 3-1.

‘ Lewa’ zit nu aan 33 competitietreffers en is zo de tweede speler na Gerd Müller die meer dan 32 Bundesliga-treffers scoort voor Bayern in één seizoen. Muller scoorde in 1969/70 38 keer, in 1971/72 het magische getal van 40 en in 1972/73 36 keer.

Bayern kan op de slotspeeldag overigens nog een record breken. Het scoorde dit seizoen 96 keer in de Duitse hoogste klasse, waarmee het nog vijf goals verwijderd is van hun eigen Bundesliga-record uit 1971/72. Toen scoorde de Rekordmeister 101 keer. Zaterdag trekt de kampioen naar Wolfsburg, Lewandowski weet wat te doen.

De 1-0

GOAL | Kimmich opent de score! 🤓



1️⃣-0️⃣ #FCBSCF 🇩🇪 pic.twitter.com/IqGTzpIKrr Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 2-0

GOAL | Lewandowski verdubbelt de voorsprong! 👏🤩



2️⃣-0️⃣ #FCBSCF 🇩🇪 pic.twitter.com/uhMa7njcpF Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 2-1

GOAL | Hoeler brengt Freiburg weer in de wedstrijd! 👊



2️⃣-1️⃣ #FCBSCF 🇩🇪 pic.twitter.com/8frVi2BJYv Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 3-1

GOAL | Lewandowski scoort zijn 33ste doelpunt van het seizoen! 😱



3️⃣-1️⃣ #FCBSCF 🇩🇪 pic.twitter.com/4VhxNO50gb Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



