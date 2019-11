Leon Bailey smeert Bayern München vierde competitienederlaag aan ABD

30 november 2019

20u55 0 FC Bayern München FCB FCB 1 einde 2 LEV LEV Bayer 04 Leverkusen

Ex-Genkaanvaller Leon Bailey heeft Bayer Leverkusen naar een 1-2-zege geleid op het veld van Bayern München. Na amper tien minuten sloeg de pijlsnelle winger de Allianz Arena al met verstomming. Op aangeven van Volland knalde hij de openingsgoal tegen de netten. Maar de thuisploeg was niet van slag en kwam al snel langszij via Müller - eveneens een knap doelpunt. Nog voor de rust was het alweer Bailey die raak trof. Hij liet Neuer geen kans: 1-2. Tah pakte namens de bezoekers nog rood in de slotfase, maar Bayern slaagde er niet meer in te scoren: 1-2. De ‘Rekordmeister’ zakt zo naar de vierde plaats en volgt op drie punten van leider RB Leipzig.

0-1: Leon Bailey

GOAAAAL | Bailey knalt Bayer Leverkusen op voorsprong! 🙌



0️⃣ - 1️⃣ #FCBB04 🇩🇪 pic.twitter.com/df5YWWqWvp Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

1-1: Thomas Müller

GOAL | Müller maakt gelijk! 👊



1️⃣-1️⃣ #FCBB04 🇩🇪 pic.twitter.com/vCyLazxTEc Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Bundesliga 1-2: Leon Bailey

GOAAAL | Bailey trapt Bayer Leverkusen weer op voorsprong! 😍



1️⃣-2️⃣ #FCBB04 🇩🇪 pic.twitter.com/l4STx46v0O Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link