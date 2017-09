Leon Bailey maakt z'n eerste treffer in Bundesliga (al heeft hij daarbij het nodige geluk) XC

22u07 0 REUTERS

Leon Bailey heeft er lang op moeten wachten, maar vanavond deed hij voor het eerst de netten trillen in de Bundesliga. Het gewezen goudhaantje van Racing Genk stond amper een kwartier op het veld toen hij Schalke-doelman Ralf Fährmann verschalkte: 1-1. Meteen ook de eindstand. De Jamaicaan van Bayer Leverkusen had echter wel geluk, want zijn schot week af op de voet van Matija Nastasic. Eerder zorgde Leon Goretzka met een vrije trap voor het openingsdoelpunt.

Check out this awesome video: Leon Bailey Amazing Goal HD - Schalke 1-1 Bayer Leverkusen 29092017 https://t.co/QZhuYs0q81 — Asterios Asteriadis (@aasterios8) 28 september 2017

Moet @Bernd_Leno¿ deze vrije trap hebben of trapt Leon Goretzka¿ deze gewoon heerlijk binnen? ¿¿ pic.twitter.com/eHylutRAP1 — Play Sports (@playsports) 28 september 2017

