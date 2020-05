Late strafschop levert Boyata en Lukebakio knap punt op tegen RB Leipzig, Hertha-doelman gaat pijnlijk de mist in TLB

27 mei 2020

20u28 0 RB Leipzig RBL RBL 2 einde 2 HER HER Hertha BSC Bundesliga Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio hebben met Hertha BSC 2-2 gelijkgespeeld op het veld van topclub RB Leipzig.

De Serviër Marko Grujic bracht de bezoekers na negen minuten met een volley op voorsprong. Een kwartier later kopte Lukas Klostermann de gelijkmaker tegen de netten. Dat was meteen ook de ruststand.

Na de pauze moest Leipzig met tien verder na een tweede gele kaart in minuut 63 voor Marcel Halstenberg. Maar amper vijf minuten later maakte Patrik Schick er 2-1 van na een ongelukkige tussenkomst van doelman Jarstein (zie onder). De bezoekende coach Bruno Labbadia greep in en voerde twee wissels uit. Onder meer Lukebakio mocht gaan rusten in de lege Red Bull Arena. In minuut 82 stond het opnieuw gelijk. Krzysztof Piatek scoorde van op de stip na een overtreding van Lookman op Cunha. Het leverde Hertha een punt op.

In het klassement staat Hertha met 35 punten uit 28 speeldagen op de tiende plaats. Leipzig mist de kans om naast Borussia Dortmund te komen, dat dinsdag de topper tegen leider Bayern München met 0-1 verloor. De Rekordmeister voert de stand aan met 64 punten, zeven meer dan Dortmund en negen meer dan Leipzig.

De blunder van Jarstein:

😱 | Ondanks hun numerieke minderheid komt RB Leipzig toch op voorsprong via een own-goal van Jarstein! 😬#RBLBSC pic.twitter.com/klVRT0Yoay Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



