Koen Casteels pakt met Wolfsburg in extremis volle buit bij kelderploeg Werder Bremen Redactie

07 juni 2020

15u34 4 Werder Bremen WER WER 0 einde 1 WOL WOL VfL Wolfsburg Bundesliga Wolfsburg heeft zondag op de dertigste speeldag van de Duitse Bundesliga op de valreep de drie punten veroverd op bezoek bij staartploeg Werder Bremen. Het duel achter gesloten deuren eindigde op 0-1.

Wolfsburg, met Koen Casteels in doel, leek lang op weg om met de punten te morsen bij Werder, de voorlaatste in de stand. In het slot verloste Weghorst met een kopbal de bezoekers echter alsnog. Die voorsprong gaven Casteels en co nadien niet meer uit handen.

In de stand staat Bayern München aan kop met zeventig punten, ruim voor Dortmund (63 ptn) en RB Leipzig (59 ptn). Nadien volgen Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen (elk 56 ptn). Wolfsburg (45 ptn) staat zesde, maar de top vijf is al buiten zicht. Werder Bremen (25 ptn) is zeventiende, alleen Paderborn (20 ptn) doet slechter. De Bundesliga telt na deze speeldag nog vier speelronden.



