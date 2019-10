Knappe assist Thorgan Hazard loodst Dortmund naar zege in topper in Bundesliga LPB

19 oktober 2019

20u45 0 Borussia Dortmund BVB BVB 1 einde 0 MÖN MÖN Borussia Mönchengladbach Bundesliga Dortmund heeft in de Bundesliga leider Mönchengladbach over de knie gelegd. Twee ex-spelers van Gladbach, Thorgan Hazard en Marco Reus, forceerden na bijna een uur de beslissing in het Signal Iduna Park. Op aangeven van Hazard, die in de zomer overkwam naar Dortmund, tekende Reus voor de enige treffer.

Hazard dacht iets over het halfuur de score al geopend te hebben, maar zijn doelpunt werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel van aangever Reus. In de slotfase ging ook een goal van Julian Brandt niet door om dezelfde reden. Bij Dortmund ontbrak Jadon Sancho vanwege een disciplinaire straf. De Engelse aanvaller, een vaste waarde in het elftal van Lucien Favre, zou te laat zijn teruggekeerd van interlands met de nationale ploeg. Keeper Roman Bürki moest zich in de tweede helft geblesseerd laten vervangen door Marwin Hitz, die vlak voor tijd nog de gelijkmaker van Gladbach voorkwam.

Door zijn overwinning nestelt Dortmund zich mee in de voorste gelederen van het klassement. Het telt één punt minder dan Gladbach en Wolfsburg, die de ranglijst aanvoeren. Opvallende vaststelling: tussen het nummer één, Gladbach, en het nummer negen, Leverkusen, bedraagt het verschil in de rangschikking amper twee punten.