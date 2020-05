Keulen traint ondanks positieve tests gewoon door: “Wie met corona traint, riskeert schade aan longen, hart en nieren. Verbazend dat spelers dat toelaten” Redactie

02 mei 2020

15u50

Bron: Belga 0 Bundesliga Karl Lauterbach, gezondheidsexpert bij de sociaaldemocratische SPD, begrijpt niet dat FC Keulen gewoon voortgaat met de trainingen nadat er drie besmettingen met het coronavirus werden vastgesteld. De Bundesliga-club bevestigde intussen dat het om twee spelers en een medewerker gaat. Volgens FC Keulen is een collectieve quarantaine niet aan de orde.

“Wie met COVID-19 traint, riskeert schade aan longen, hart en nieren. Ik verbaas me erover dat spelers dat toelaten. Het voetbal zou een voorbeeld moeten zijn en geen ‘brood en spelen’”, tweette Lauterbach, die zich eerder herhaaldelijk kritisch uitliet over een herneming van de Bundesliga.

FC Keulen maakte gisteren bekend dat er drie besmettingen zijn vastgesteld. De club van Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete meldde dat de drie geen symptomen vertonen en dat ze voor twee weken in quarantaine zijn geplaatst. Het team, de trainer en de begeleiders werden donderdag getest, met het oog op een mogelijke herstart van de Bundesliga.

Ondanks de positieve gevallen kunnen de trainingen in kleine groepjes dankzij de strikte hygiënemaatregelen die sinds 6 april gelden toch gewoon doorgaan, aldus FC Keulen. Volgens directeur Alexander Wehrle werkt het gezondheidsprotocol van de Duitse voetballiga (DFL). “We kunnen vol vertrouwen zijn dat we op basis van dit plan aan wedstrijden kunnen toekomen”, verklaarde Wehrle bij Sky. Wehrle heeft naar eigen zeggen onmiddellijk contact opgenomen met gezondheidsexperts van de stad Keulen. “Zij hebben met de betrokken spelers gesproken en zijn van oordeel dat alle spelers die negatief hebben getest niet met hen in contact zijn gekomen en dus kunnen voorttrainen.”

Trainen in kleine groepjes

Volgens teamarts Paul Klein is er geen sprake van een speciale behandeling van FC Keulen. “Het klopt niet dat in een gelijkaardig geval in een ander bedrijf iedereen in quarantaine zou moeten gaan”, aldus Klein, die benadrukt dat er bij FC Keulen getraind is in kleine groepjes en met respect voor de maatregelen rond social distancing, wat het risico op besmetting verkleint. “Een collectieve quarantaine is dan ook niet nodig.”

Maandag worden de spelers opnieuw getest. Na nieuw overleg kan dan mogelijk overgegaan worden op groepstraining.

Alle Bundesliga-clubs trainen momenteel in kleine groepjes, met respect voor de maatregelen rond social distancing. De Bundesliga ligt stil sinds medio maart. De Duitse profliga (DFL) en de clubs hopen het huidige seizoen nog af te maken tegen 30 juni, afhankelijk van groen licht van de overheid. Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten buigen zich komende woensdag over de kwestie. Als datum voor de hervatting van de competitie wordt momenteel 23 mei vooropgesteld.

