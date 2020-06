Kampioen in coronatijden: zo vierde Bayern zijn dertigste landstitel GVS

17 juni 2020

Bundesliga Een titel vieren in coronatijden. Bayern München weet nu hoe dat voelt. Een titel vieren in coronatijden. Bayern München weet nu hoe dat voelt. Dankzij een nipte zege veroverde de Rekordmeister gisteravond zijn dertigste Duitse titel

Een uitgelaten feest met de - in dit geval bezoekende fans - zat er niet in. Na het laatste fluitsignaal trokken de spelers dan maar een T-shirt aan met alle landstitels op, knuffelden ze elkaar en gingen ze in een cirkel staan voor enkele juichende kreten.

Manuel Neuer - die op het einde uitpakte met een briljante save - zwengelde het enthousiasme vervolgens nog even aan, gelukkig was de bestuurstop aanwezig om vanop afstand mee te vieren. Nadien ging de spelersbus meteen naar het hotel.

😂 | Kampioenschap vieren anno 2020. @FCBayern #svwfcb pic.twitter.com/vG4cDq0LTZ FOX Sports(@ FOXSportsnl) link