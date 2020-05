Jan Koller over Dortmund-Bayern, over Witsel en Hazard en over de breuk met Hedvika YP

26 mei 2020

08u30

Bron: La Dernière Heure 0 Bundesliga Jan Koller is nog steeds smoorverliefd op Borussia Dortmund. De boomlange Tsjech, 47 intussen, blikt in een interview bij La Dernière Heure vooruit naar de clash van vanavond tegen Bayern München, hij heeft het over de inbreng van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard, maar praat ook over dingen naast het voetbal. Over zijn breuk met Hedvika, bijvoorbeeld.

Koller maakte in ons land grote sier bij Lokeren, maar vooral bij Anderlecht. Met 52 doelpunten en 9 assists in 90 wedstrijden voor paars-wit versierde hij in de zomer van 2001 een transfer naar Borussia Dortmund. En vandaag is hij meer dan ooit verliefd op de club waarvoor hij in vijf seizoenen goed was voor 79 goals en 31 assists. En, fans of niet; ook hij kijkt likkebaardend uit naar de kraker van vanavond tegen Bayern (18u30). “Het is jammer dat Dortmund niet kan rekenen op haar 80.000 supporters, maar de vorm is er. Dat hebben we gezien tegen Schalke en Wolfsburg. Ik geloof erin”, aldus de boomlange Tsjech, die fan is van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard. “Eerlijk, de prestaties van Axel verrassen me. Ik dacht niet dat hij nog zo’n vorm zou halen na zijn avontuur in China, maar nu is hij de motor van de ploeg. En Thorgan heeft een aanpassingsperiode nodig gehad, maar nu zit hij op kruissnelheid. Hij is heel belangrijk voor Haaland, ons monster.”

Breuk met Hedvika

Koller zelf was trouwens niet de enige in zijn entourage die hoge ogen gooide in ons land. Toen hij in 2000 de Gouden Schoen won voor zijn puike prestaties bij de Brusselaars, werd hij ondanks zijn lengte van 2,02 meter die avond in januari haast letterlijk in de schaduw gezet door zijn Hedvika Horvathova - haast iconische beelden waren het. In 2004 stapten de twee in het huwelijksbootje en ze kregen met Hedvika - genoemd naar haar mama - en Katerina ook twee dochtertjes, maar intussen liep het huwelijk op de klippen. “Het klopt dat we uit elkaar zijn, maar ik praat liever niet te veel over wat er in mijn privéleven gebeurt. Het enige wat ik wil zeggen, is dat we een goeie band onderhouden voor de meisjes, zij stellen het goed. De oudste speelt volleybal, de jongste turnt. Maar niet op professioneel niveau.”

En Koller mag dan wel 47 zijn, toch is hij nog steeds héél actief. Op professioneel vlak ondersteunt hij de marketingploeg van Borussia Dortmund op de Aziatische markt, maar ook op sportief vlak zit de Tsjech allerminst stil. Zo voetbalt hij nu samen met zijn broer Petr bij Smetanova Lhota, het Tsjechisch amateurteam waar het voor hem allemaal begon. Hij is ook wel te vinden voor een partijtje ijshockey, hij skiet en fietst, maar hij lijkt vooral aanleg te hebben voor tennis en meer bepaald padel. “Vorige week speelde ik een padeltoernooi aan de zijde van Karolina Pliskova, ‘s werelds nummer drie in het tennis. We werden zesdes op 16 deelnemers”, klopt hij zich op de borst.

