Jacht op ‘Der Bomber’ is open: Lewandowski op zoek naar mythische grens van 40 goals KDZ

26 mei 2020

06u45 0 Bundesliga Robert Lewandowski (31) is ‘a man on a mission.’ Zijn recordkast puilt uit, maar er is altijd nog plaats voor eentje meer. En wat voor één. Hij is op zoek naar het 48 jaar oude doelpuntenrecord van Gerd Müller.

Onmogelijk zegt u? Waarschijnlijk wel. Maar we hebben het hier wel over de man die in 2015 vier minuten nodig had om een hattrick te maken. En begin dit seizoen 11 duels op rij tot scoren kwam. Zeg tegen Robert Lewandowski niet te snel dat iets onmogelijk is.

Hij is intussen de 30 vlot gepasseerd. Links en rechts duikt al eens een grijs haar op, maar leeftijd lijkt geen vat te hebben op de Poolse doelpuntenmachine van Bayern München. In de Bundesliga zit hij intussen aan 27 doelpunten. Alle competitie bij elkaar opgeteld staat zijn teller op 41. Het is het vijfde seizoen op rij dat Lewandowski meer dan 40 doelpunten maakt. Torjägerkanone, zonder weerga.

Of toch? Er is nog één iemand waar Lewandowski dit seizoen jacht op maakt. ‘Der Bomber’, Gerd Müller scoorde in het seizoen 1972 40 doelpunten in de Bundesliga. Ongeëvenaard sindsdien. 13 goals, met nog zeven wedstrijden te gaan. Jammer dat hij de laatste twee wedstrijden voor de coronacrisis moest missen met een scheenbeenblessure. Met de midweekwedstrijden krijgt hij ook minder tijd om tussendoor te herstellen. Maar als je de records ziet die de Pool al in zijn bezit heeft, dan weet je: voor ‘Lewangolski’ is niet onmogelijk.

Zijn coach, Hansi Flick gelooft er alvast in. “Hij heeft nog zeven wedstrijden om die magische grens van 40 te halen. Het wordt lastig, maar als iemand de kwaliteiten heeft dan is het Lewandowski wel.”

Deze records heeft Lewandowski al in het bezit

229 goals: geen niet-Duitser scoorde vaker in Bundesliga

5 goals: niemand scoorde meer als invaller in 1 duel (Bayern-Wolfsburg 5-1, 22 september 2015)

4 minuten: geen speler had minder tijd nodig om een hattrick te produceren (Bayern-Wolfsburg 5-1, 22 september 2015)

6 minuten: minste aantal minuten tussen eerste en vierde goal (Bayern-Wolfsburg 5-1, 22 september 2015)

9 minuten: minste aantal minuten tussen eerste en vijfde goal (Bayern-Wolfsburg 5-1, 22 september 2015)

11 matchen: langste scoringreeks vanaf de start van de competitie (speeldag 1 tot en met 11 in seizoen 2019/20)

