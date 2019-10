Indrukwekkend: 30.000 meegereisde fans van Dynamo Dresden zien Lukebakio scoren in zinderend bekerduel ABD

31 oktober 2019

12u22 0 Duits voetbal Straffe beelden uit Duitsland. Tweedeklasser Dynamo Dresden nam ruim 30.000 (!) supporters mee op verplaatsing naar Hertha Berlijn voor een bekerduel. In het Olympisch Stadion zagen in totaal 70.000 fans Dodi Lukebakio scoren voor de thuisploeg, die strafschoppen nodig had om door te stoten naar de derde ronde.

Maar het waren dus vooral de meegereisde fans die een hoofdrol opeisten. Een afgeladen vol Olympisch Stadion zinderde en daverde. De sfeer was indrukwekkend - zo bewijzen onderstaande beelden. De supporters kregen ook waar voor hun geld, want de spektakelwedstrijd eindigde na verlengingen op 3-3. Dodi Lukebakio scoorde de 1-1-gelijkmaker. In de strafschoppen werd het 5-4 in het voordeel van Hertha Berlijn.

Bekijk hieronder de wedstrijdbeelden, met een scorende Lukebakio