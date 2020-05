In Mönchengladbach spelen ze zaterdag voor een ‘vol’ stadion: fans betalen voor foto van zichzelf op karton ODBS

21 mei 2020

11u18

Bron: Belga 0 Bundesliga Uitverkocht zal het Borussia-Park zaterdagnamiddag niet zijn voor de West-Derby tussen Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen. Maar de voetballers zullen evenmin voor lege tribunes moeten aantreden. Er zijn immers al 12.000 “kartonnen vrienden” in het stadion neergezet, en in totaal zijn er 20.000 besteld.



“Het is fantastisch. Je hebt als je in het stadion traint echt het gevoel dat je niet alleen bent”, looft Borussia’s trainer Marco Rose het initiatief. Het idee komt van de supporters van Mönchengladbach. Voor 19 euro kan iedereen een foto van zichzelf laten plaatsen op een kartonnen supporter die vervolgens een zitje krijgt in het stadion.

In de spelersgroep van Gladbach wordt enthousiast gereageerd. “Het is een coole actie en het geeft een speciaal gevoel”, aldus verdediger Stefan Lainer.

De Bundesliga hervatte vorig weekend na een onderbreking van ruim twee maanden de competitie. Vanwege de coronacrisis worden alle wedstrijden zonder publiek gespeeld.

