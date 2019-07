In het ‘koningsblauw’: Benito Raman straks ook officieel naar Schalke voor 13 miljoen euro ODBS

03 juli 2019

17u37 0 Bundesliga Door een achterpoortje vertrokken in België, maar een rijzende ster in de Bundesliga: Benito Raman zal volgend seizoen te zien zijn in de Veltins Arena van Schalke, waar hij het voorbije seizoen met Düsseldorf uitblonk met een goal en assist.

We schreven het zondagavond al: Benito Raman (24) heeft zijn toptransfer naar Schalke 04 beet. En er is nu ook een eerste foto opgedoken van de gewezen Buffalo en Rouche in een trainingsoutfit van de Königsblauen. Schalke bereikte met Fortuna Düsseldorf een akkoord over een som van 13 miljoen euro plus tien procent op de doorverkoop. Zondag was het al zo goed als zeker dat de snelle flankaanvaller, het voorbije seizoen goed voor 10 goals en 4 assists. Düsseldorf de rug zou toekeren. Raman stuurde toen zijn kat naar de eerste publieke training van Fortuna en trainde apart in afwachting van een akkoord. Dat lijkt er nu helemaal te zijn, het is alleen nog wachten op het officiële communiqué van de Duitse traditieclub. Schalke eindigde het voorbije seizoen op een teleurstellende 14de plaats.