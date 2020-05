In Bundesliga laten ze niets aan het toeval over: vieren met elleboog en voet, uitteam wint indien fans toch opdagen Redactie

09 mei 2020

16u06

Bron: Belga 0 Bundesliga De Bundesliga zal er bij haar hervatting volgende week zaterdag na een gedwongen coronapauze van twee maanden helemaal anders uitzien. Dat was al bekend, maar werd nog eens bevestigd in een uitgelekt rapport van de Duitse profliga (DFL) in dagblad Bild. Spelers zullen bijvoorbeeld bij het juichen elkaar slechts kort mogen aanraken met de elleboog of voet. De DFL wenste niet te reageren op de maatregelen.

Ook bevestigde Fredi Bobic, voormalig Duits international en momenteel sportief directeur bij Eintracht Frankfurt, dat uitteams de overwinning krijgen toegewezen als er grote massa's thuissupporters samenkomen buiten het stadion. De wedstrijden zijn immers om een reden zonder publiek.

De Duitse regering gaf woensdag groen licht aan de twee hoogste divisies in Duitsland om als eerste grote voetbalcompetities te hervatten. Clubs kregen een uitgebreide handleiding toegestuurd hoe ze de wedstrijden moeten organiseren en ook van spelers worden inspanningen gevraagd.

Zo zijn high fives of knuffels na doelpunten of overwinningen uit den boze. Spuwen is ook niet toegestaan. Voor de wedstrijd zijn er ook geen handshakes, teamfoto's of kindermascottes. De teams zullen ook niet tegelijkertijd uit de spelerstunnel komen.

Verder moet iedereen op de bank een mondmasker dragen en moeten er tussen de reservespelers zitjes leeg gelaten worden. De coach mag bij het geven van aanwijzingen aan de spelers op het veld het mondmasker wel even verwijderen, maar hij moet ook te allen tijde anderhalve meter afstand houden. De tijd in de kleedkamer wordt voor elk individu beperkt tot een minimum, "tot 30 à 40 minuten", volgens het rapport.

Toch blijven er zorgen. Gezondheidsexperts vrezen dat fans tijdens de wedstrijden achter gesloten deuren voor het stadion zullen samentroepen en zo een groot risico vormen voor extra besmettingen. De Bundesliga vraagt fans dan ook uitdrukkelijk niet samen te komen.

Bobic legde bij ESPN uit dat zijn club inspanningen had gedaan. "We hebben met veel fans gepraat en hen absoluut gevraagd thuis te blijven. Als ze toch opdagen, verliezen we de match. De regels zijn zeer strikt. De Bundesliga zal de uitploeg de overwinning toewijzen als er veel fans voor het stadion samenkomen en zo de publieke gezondheid in het gedrang brengen. Ik heb er echter vertrouwen in. Onze supporters zijn slim genoeg. Ze hebben de voorbije weken goed de regels gevolgd en deden ook extra inspanningen voor de lokale gemeenschap en de ouderen in het bijzonder."

