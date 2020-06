IN BEELD. Dortmund en Hertha maken statement tegen racisme ABD

06 juni 2020

19u25 1 Bundesliga De spelers en stafleden van Borussia Dortmund en Hertha Berlijn hebben een statement gemaakt tegen racisme. Tijdens de opwarming hadden Thorgan Hazard, Axel Witsel en co aangepaste shirts aan. Net voor de aftrap ging iedereen op een knie zitten.

De spelers van Dortmund en Hertha Berlijn stonden net voor de wedstrijden stil bij de gebeurtenissen in de VS, waar de zwarte Amerikaan George Floyd om het leven kwam door politiegeweld. De Borussen deden dat met aangepaste shirts waarop boodschappen als ‘United Together’ te lezen waren. Iedereen ging net voor de aftrap ook op een knie zitten - een knap gebaar in een leeg Signal Iduna Park. Ook de spelers van Bayern München, dat eerder deze avond won van Bayer Leverkusen, deden hun warming up met shirts met daarop de tekst: ‘Rood tegen racisme’.

Volg het duel tussen Borussia Dortmund en Hertha Berlijn HIER live.