Ibrahimovic en LA Galaxy gaan pijnlijk onderuit in derby, maar vooral “schandalige” actie van Zweed na match beroert de gemoederen TLB

25 oktober 2019

08u25 0 Buitenlands voetbal Zuur avondje voor Zlatan Ibrahimovic (38) en LA Galaxy. De Zweedse doelpuntenmachine verloor met zijn team van rivaal Los Angeles FC in de halve finale van de Western Conference, het werd 5-3. Zlatan scoorde (met een gelukje), maar vooral een minder fraaie actie van de spits ná het laatste fluitsignaal gaat over de tongen.

Zlatan has a last goodbye for a heckling LAFC fan, the Marshawn Lynch memorial crotch grab pic.twitter.com/2Z1Y2aSbsw CJ Fogler(@ cjzero) link

Eerst het sportieve verhaal. Carlos Vela, de vedette van LA FC, bracht zijn team met twee treffers op 2-0 in ‘El Trafico’, zoals de derby van LA genoemd wordt. Maar nog voor het uur zetten het Argentijnse toptalent Cristian Pavon en Zlaten himself de scheve situatie weer recht. In twee dolle minuten ging het dan via Diego Rossi en Adama Diomande echter weer van 2-2 naar 4-2. Galaxy moest zo vol aan de bak.

Dat dééd de ex-club van Jelle Van Damme ook. Rolf Feltscher zorgde in minuut 77 weer voor spanning, maar die was van korte duur. Met zijn tweede van de avond legde Diomande enkele minuten later de 5-3-eindstand vast. LA FC speelt dinsdag in de halve finales tegen de Seattle Sounders.

Frustraties bij Zlatan

In de toegevoegde tijd werd een treffer van Ibrahimovic nog afgekeurd en dat, in combinatie met de pijnlijke nederlaag, deed de frustraties hoog oplopen bij de ex-speler van onder meer FC Barcelona, Inter en Juventus. Toen Ibrahimovic bij het verlaten van het veld op de korrel werd genomen door de fans van LA FC, kon de aanvaller het niet laten om te reageren. ‘Ibra’ greep naar zijn kruis en krijgt op de social media flink wat kritiek voor die “schandalige” actie.

Een afscheid in mineur? De kans is groot. Het contract van Ibrahimovic in de Verenigde Staten loopt af en enkele clubs uit Europa zouden de spits nog graag inlijven. Zo gaf Aurelio De Laurentiis, de voorzitter van Napoli, recent nog aan dat hij ervan droomt om de Zweed in het shirt van zijn club te zien spelen. Wordt vervolgd.

Alle goals uit de LA FC - LA Galaxy:

8 goals in 30 seconds. Run it back. ⏪#ElTrafico // @Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/XRRx8DAHXD Major League Soccer(@ MLS) link