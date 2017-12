Hoffenheim-speler Gnabry pakt uit met waanzinnige treffer net vanop de vijandelijke helft Mike De Beck

17u23 0 AFP

Serge Gnabry, de huurling van Bayern München, heeft zijn eerste treffer gemaakt voor Hoffenheim in de Bundesliga. En hij kon zich geen mooier doelpunt inbeelden. Tegen Leipzig pakte de nog steeds maar 22-jarige Duitser uit met een fantastisch doelpunt. Iets na het uur haalde Gnabry net op de helft van de tegenstander de trekker over tegen Leipzig, toch ook niet van de minsten in de Duitse eerste klasse. Het resultaat was om duimen en vingers van af te likken. De bal viel pardoes over doelman Peter Gulacsi. Uiteindelijk won Hoffenheim nog met duidelijke 4-0-cijfers tegen de - voorlopig nog - nummer twee in de Bundesliga. Hoffenheim staat momenteel op een vijfde stek.

