Hij maakte onlangs furore tegen Bayern, maar nu heeft Lukebakio het verkorven bij zijn coach: "Waarmee denkt hij bezig te zijn?"

11 december 2018

Vier goals in drie wedstrijden, waaronder een hattrick tegen Bayern München. En toch heeft Dodi Lukebakio het verkorven bij zijn coach. “Dodi is te veel gehypet”, zegt Düsseldorf-trainer Funkel. Die liep zich afgelopen vrijdagavond bij de 1-3-nederlaag tegen Werder Bremen verschrikkelijk te ergeren aan het gedrag van de flankaanvaller. En hij niet alleen. “Hij provoceert zijn tegenstanders, het publiek en zelfs scheidsrechters. Ik laat dit niet zomaar passeren.”

De uithaal van Funkel komt er nadat Lukebakio tegen Werder Bremen meer schwalbes dan geslaagde dribbels deed. De Belgische belofteninternational had ook een akkefietje met tegenstanders Klaassen en Selassie, toen die snel een bal uit het doel wilden halen. Bovendien ging Lukebakio zwaar in de fout bij de gelijkmaker van Bremen. Funkel: “Hij moet die bal gewoon buitentrappen. Waarmee denkt hij bezig te zijn? Ik ga een hartig woordje praten met Dodi.”

Na een goede periode beginnen te zweven. Het is een oud zeer waar Lukebakio ook in zijn beginjaren bij Anderlecht mee te kampen had. Het gevolg: twee jaar zonder speeltijd en amper vooruitgang in zijn ontwikkeling. Funkel is zich bewust van dat parcours en weet: Lukebakio voetbalt beter met de voetjes op de grond. De flankaanvaller moet vrezen voor sportieve sancties, waarschuwt zijn coach. “Zelfs zijn ploegmaats hebben hem erop aangesproken. Hij moet meer open staan voor kritiek. Het gedrag van Dodi had niets te maken met voetbal.”