Het sprookje van Bayern-sensatie Alphonso Davies (19), die in vluchtelingenkamp geboren werd: “Elke dag helse klus om in leven te blijven”

14u10 0 Bundesliga Amper 19 jaar, maar het levensverhaal van Alphonso Davies leest als een boek. De Canadees van Bayern München, die gisteren grote sier maakte tijdens de verpulvering van Chelsea, zag het levenslicht in een vluchtelingenkamp. “We dompelden een paar blaadjes kerrie in water, en zo was er soep. Dat aten wij”, beschreef zijn nonkel de erbarmelijke omstandigheden. Davies’ brede glimlach bracht hoop, nu is de altijd vrolijke Alphonso een van de toekomstige sterren van het wereldvoetbal.

Born in Ghana.

Raised in Edmonton.

Vancouver’s hero.

@AlphonsoDavies' journey to @FCBayern.

Uitblinkers genoeg bij Bayern, gisteren in de Champions League-match tegen Chelsea. Robert Lewandowski en Serge Gnabry waren een dodelijk duo, terwijl ook Thomas Müller toonde dat ie allerminst al versleten is. Maar één man stak er met kop en schouders bovenuit: Alphonso Davies. Sprintjes - of was het hordelopen? - aan de lopende band, piekfijne voorzetten en uitstekend verdedigend werk. Pulisic, Chelsea haalde hem voor 64 miljoen euro, kon zich op die flank enkel neerleggen bij zoveel suprematie. En zeggen dat Davies eigenlijk een winger is. “Eerlijk: mijn positie is het niet. Maar ik speel, dat is het belangrijkste. En ik krijg al het vertrouwen van mijn ploegmaats”, blikte Davies met een brede glimlach terug op de 0-3.

Dat enthousiasme en plezier in álles wat hij doet typeert de 19-jarige Canadees. Nochtans was zijn start niet gemakkelijk. Davies werd op 2 november 2000 geboren in een Ghanees vluchtelingenkamp. Zijn ouders waren even daardoor de burgeroorlog in Liberia ontvlucht. “Het was elke dag een helse klus om nog maar in leven te blijven”, vertelde vader Debeah daar eerder over op de website van de Bundesliga. “Om te overleven moest je wapens dragen, maar dat wilden wij niet. Uiteindelijk besloten we te ontsnappen, naar Ghana.” Davies groeide er op, al waren de levensomstandigheden verre van ideaal. De hele familie leefde in een krot van hooguit 15 vierkante meter, in elkaar geknutseld met platen en kippengaas. Vuile gordijnen hielden de hitte buiten. “Water, eten, kleding: je had overal geld voor nodig, maar dat hadden we niet”, zei Davies’ nonkel Daniel Crotai Blawah. “We dompelden een paar blaadjes kerrie in water, en zo was er soep. Dat aten wij.”

Toen Davies vijf was, kon de hele familie naar Canada emigreren. De omstandigheden waren er stukken beter. Terwijl de ouders dag en nacht werkten, zorgde Davies voor zijn kleinere broer en zus. “Maar wat hij ook deed, het was steeds met die permanente lach op z’n gezicht, zelf al dansend in de gangen van de school”, vertelde een oud-leerkracht eerder. “En hij was een natuurtalent in álle sporten.”

Dankzij Free Footie - een gratis naschoolse voetbalcompetitie voor kinderen wiens ouders de inschrijvingskosten, het materiaal en het vervoer naar de accommodatie niet kunnen betalen, begon Davies te voetballen. Sportcoach Melissa Guzzo was meteen onder de indruk. “Vanaf de eerste controle wist ik: deze jongen heeft een gave.” De interesse was meteen groot, Davies sloot zich aan bij St. Nicholas Soccer Academy. Via de Edmonton Strikers ging hij naar de Vancouver Whitecaps. “Tot dan voetbalde ik alleen maar voor het plezier. Maar op mijn 14de ging ik naar de Whitecaps. Toen werd het tijd om een professional te worden.”

Zijn progressie was zó enorm, dat hij op z’n vijftiende debuteerde in de MLS. Na 68 wedstrijden met zeven goals en tien assists stapte hij afgelopen zomer op z’n zeventiende voor liefst 16,25 miljoen euro over naar Bayern. Meteen de duurste uitgaande transfer uit de MLS ooit. “Ik ben mijn ouders zo dankbaar”, vertelde Davies bij de overgang. “Het leven was toen niet gemakkelijk, maar mijn ouders brachten onze familie naar een veilig land. Als ze niet de moed hadden gehad om dat gevaarlijke gebied te verlaten, kon ik nooit profvoetballer worden.”

Bij Manchester United kijken ze nu met leden ogen toe. The Red Devils hadden in januari 2018 het talent van Davies al in de smiezen. United nodigde hem uit voor een stage van drie weken. The Manchester Evening News weet echter dat Davies ruim twee jaar geleden gehinderd werd om af te zakken naar Engeland. Op datzelfde moment werd hij immers opgeroepen voor een trainingsstage van het Olympische Canadese voetbalteam. Bovendien kreeg hij van The Whitecaps geen toestemming om af te reizen naar Manchester. United viste uiteindelijk dus achter het net.

Niet alleen bij Bayern, ook bij de Canadese nationale ploeg zijn ze in de wolken met hun nieuwe ster. De Noord-Amerikanen konden zich sinds 1986 niet meer plaatsen voor een WK. Maar nu ziet de toekomst er veelbelovend uit. Samen met AA Gent-smaakmaker en JPL-topschutter Jonathan David is Davies dé hoop van het Canadese volk. “Er loopt zoveel talent in Canada”, vertelde David eerder bij ons. Op z’n zestiende werd Davies de jongste doelpuntenmaker ooit bij Canada en de eerste Canadees geboren in de 21ste eeuw die kon scoren op een internationaal toernooi.

Goal Canada!!! Fantastic goal by Jonathan David after Alphonso Davies intelligently plays a through ball that catches Haiti’s defense off guard. 1-0 Canada! #CANvHAI #GoldCup2019 #ThisIsOurs pic.twitter.com/hMEBBthLNF Gold Cup(@ GoldCup) link

Davies wéét dat hij - en vooral zijn ouders - van ver komen. Daarom heeft hij een gouden regel: blijf lachen, blijf genieten. Zijn TikTok-account - de nieuwe rage - is met 257.000 volgers razend populair. Geniet vooral van onderstaande video.

Alphonso Davies is running the show at Stamford Bridge tonight.



He also runs the show on TikTok.

Alphonso Davies’ game by numbers vs. Chelsea:



100% tackles won

91% pass accuracy

8 ball recoveries

6/7 take-ons

1 assist

0 goals conceded



Excellent display at LB. 👏👏👏 pic.twitter.com/X7icHz9h02 Statman Dave(@ StatmanDave) link