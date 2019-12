Het fenomeen-Moukoko: officieel is hij er net 15, maar zijn marktwaarde bedraagt 90 miljoen en Nike legde hem al vast ODBS

18 december 2019

05u33 1 Bundesliga Vorige maand werd hij 15 jaar, maar Nike liet de aanvaller van Borussia Dortmund al een contract ondertekenen ter waarde van 10 miljoen euro en FC Barcelona maakt hem het hof. Maak kennis met goalgetter Youssoufa Moukoko, controversieel Kameroens-Duits voetbalfenomeen.

Er werd vorige week geschiedenis geschreven in de Champions League. Maarten Vandevoordt werd de jongste doelman ooit op het kampioenenbal, Ansu Fati met zijn goal voor FC Barcelona bij Inter de jongste doelpuntenmaker ooit. Maar enkele uren voor de grote jongens aan de bak kwamen, gooide een aanvaller van Borussia Dortmund hoge ogen. Goed voor een hattrick tegen Slavia Praag in de Youth League, de zogenaamde wachtkamer van de Champions League voor spelers onder of 19 jaar. Op zijn vijftiende. Zijn naam: Youssoufa Moukoko.

Youssoufa #Moukoko gegen Slavia Praha #UYL pic.twitter.com/lbTmrg1A22 Tor für BVB(@ TorfurBVB) link

Het kan niet anders dan dat er naar de leeftijd van Youssoufa gewoon is gegokt. In realiteit zal hij wel een één of twee jaar ouder zijn Timo Preus, jeugdcoördinator Borussia Dortmund

Zijn leeftijd klopt. Maar voor mij is hij helemaal geen wonderkind. Op mijn veertiende was ik zelfs een betere voetballer Papa Joseph

Het is het verhaal van de nog prille maar al stormachtige carrière van Moukoko: telkens kwam hij uit tegen jongens die drie of vier jaar ouder waren dan hem, telkens speelde hij de reeks kapot. Met dank aan zijn bovengemiddelde techniek in combinatie met een buitengewone fysiek. Machtige linkervoet. Bij zijn debuut voor de U17 van Dortmund scoorde hij meteen twee goals. Moukoko was er toen... twaalf. Dortmund had hem toen na een tweestrijd met Bayern München weggekocht bij Sankt-Pauli. Hij zou dat seizoen stranden op 37 goals. Het jaar erop: 46 goals. In 25 matchen. Dit jaar, bij de U19, heeft hij er al 22 binnengelapt en 8 assists gegeven, in 14 matchen. Eerder dit seizoen kroonde hij zich tegen Inter tot de jongste doelpuntenmaker ooit in de Youth League. Hij was toen 14 jaar en 10 maanden. Dat leverde Moukoko, geboren in Kameroen, al vier selecties op voor de U16 van Duitsland. Drie goals staan er daar al achter zijn naam.

Het moment dat Moukoko zijn profdebuut maakt, kan niet al te lang meer op zich laten wachten. Ongetwijfeld heeft de jongen 20 november 2020 in zijn agenda aangestipt. Het moment dat hij er 16 jaar wordt, de minimumleeftijd voor een speler in de Bundesliga. “Het lijdt geen twijfel dat hij ooit profspeler wordt”, aldus Michael Skibbe, ex-speler en nu coach van de U19 van Dortmund. “Alleen een zware blessure kan hem afremmen." Of een slechte carrièrekeuze. Moukoko droomt immers van het allerhoogste. “Ik wil de Champions League en de Gouden Bal winnen”, zei hij daar recent over. Ambities waren zelden zo simpel steil.

“Hij speelt niet vals”

Weinig verrassend dat haast overal waar Moukoko komt en gaat, zijn leeftijd stof tot discussie is. Zelfs binnen de eigen club. Zo zei Timo Preus, jeugdcoördinator van Borussia, vorig jaar: “Het kan niet anders dan dat er naar de leeftijd van Youssoufa gewoon is gegokt. In realiteit zal hij wel een één of twee jaar ouder zijn. Voor hem is dat niet makkelijk, al mag hij zich die commotie niet te veel aantrekken. Hij heeft zich niets te verwijten, het is niet dat hij vals speelt ofzo.”

Volgens de vader van Youssoufa, Joseph, is alles volgens de regels verlopen. “Zijn leeftijd klopt”, aldus de man. “Meteen na zijn geboorte ben ik hem gaan registreren in het Duitse consulaat in Yaounde. Hij heeft een Duitse geboorteakte. Maar voor mij is hij helemaal geen wonderkind. Op zijn leeftijd was ik zelfs een betere voetballer.” Op dat geboortebewijs staat dat Youssoufa het levenslicht zag op 20 november 2004. Dat is ook aanvaard door de Duitse voetbalbond, dat al een communiqué verspreid heeft na de commotie rond de leeftijd van de jongen waarin zijn leeftijd bevestigd wordt.

Dortmund youngster Youssoufa Moukoko is ice cold 😎



🎥 @BlackYellowpic.twitter.com/coEWlMi6uL Football Showboats(@ FootyShowboats) link

Ook weinig verrassend is dat Moukoko nu al het hof gemaakt wordt door de absolute Europese topclubs. Zo stuurde FC Barcelona ‘in naam van’ Messi de kerel voor zijn vijftiende verjaardag een foto. Zijn marktwaarde wordt nu al geschat op 90 miljoen euro. Dortmund wrijft zich ongetwijfeld in de handen: hij heeft er een (jeugd)contract tot 2022. Twee jaar geleden legde Barça bij geel-zwart al meer dan 100 miljoen op tafel voor een jongen van 20 jaar: Ousmane Dembélé. En ook Nike sprong al op Moukoko’s kar. Zij hebben hem een contract laten tekenen goed voor een miljoen euro tekengeld. Blijft hij de komende jaren presteren, komt daar nog eens 9 miljoen bij.