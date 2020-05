Hertha-speler Salomon Kalou drijft de spot met coronamaatregelen in Facebook Live MXG

04 mei 2020

17u02

Bron: Belga 0 Bundesliga Net nu de Bundesliga dicht bij een heropstart staat, heeft Salomon Kalou zich maandag serieus in nesten gewerkt met een video op Facebook. Daarop is onder meer te zien hoe de 34-jarige winger teammaats en clubmedewerkers de hand schudt, wat wordt afgeraden gezien de geldende maatregelen tegen het coronavirus.

Kalou legde ook op beeld vast hoe een coronatest wordt afgenomen bij zijn ploeggenoot Jordan Torunarigha, tot hij gevraagd wordt daarmee op te houden. In de video komt ook aan bod hoe Hertha-spelers hun beklag doen over het inleveren van een deel van hun salaris omwille van de coronacrisis. Maandagnamiddag al had de ploegmaat van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio de video offline gehaald. Hertha Berlijn kondigde aan dat het gauw zal reageren.

Reactie Duitse voetbalbond

De DFL, de Duitse voetbalbond, reageerde via Twitter op de uitspattingen van Kalou. “De beelden van Salomon Kalou in de kleedkamer van Hertha BSC zijn absoluut onaanvaardbaar”, klinkt het. “Dit kunnen we niet tolereren. Ook wanneer we rekening houden met de spelers en clubs, die zich wel aan de richtlijnen houden omdat ze de ernst van de situatie begrijpen.”

Alle Bundesliga-clubs trainen momenteel in kleine groepjes, met respect voor de maatregelen rond social distancing. De Bundesliga ligt stil sinds medio maart. De DFL en de clubs hopen het huidige seizoen nog af te maken tegen 30 juni, afhankelijk van groen licht van de overheid. Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten buigen zich komende woensdag over de kwestie.

