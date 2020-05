Hertha-Belgen houden drie punten thuis na gevleide 2-0-overwinning tegen Augsburg CPG

30 mei 2020

17u40 1 Hertha BSC HER HER 2 einde 0 AUG AUG FC Augsburg Bundesliga Hertha klom in de eerste helft verdiend op voorsprong tegen Augsburg. Na de pauze gingen de bezoekers nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar het was de thuisploeg die in de toegevoegde tijd de zege veiligstelde met een tweede treffer.

Hertha Berlijn - met Belgen Lukébakio en Boyata in de basis - had het betere van het spel in de eerste helft tegen Augsburg. Na ruim twintig minuten spelen trof Dilrosun raak voor de thuisploeg. Lukébakio en Ibišević vergaten de voorsprong van Hertha voor de pauze uit te diepen.

Na de koffie was Hertha-doelman Jarstein meteen bij de pinken. De Noor ranselde een poging van Sarenren-Bazee uit zijn doel. Niederlechner knikte op het uur een goede kopkans voor de bezoekers naast en ook invaller Richter kwam niet tot scoren: hij trof de deklat.

Aan de overkant zorgde Piatek in de toegevoegde tijd voor een koude douche. De Pool rondde een sublieme tegenaanval van Hertha feilloos af.

Een gevleide 2-0-overwinning voor de ploeg uit de Duitse hoofdstad, Augsburg keert ontgoocheld en zonder punten huiswaarts.



