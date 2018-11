Hattrick Pléa loodst Gladbach naar tweede plaats, Thorgan Hazard met knappe assist LPB

10 november 2018

17u20 0 Werder Bremen BRE BRE 1 einde 3 MÖN MÖN Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach blijft door de Bundesliga razen. Het team van Thorgan Hazard bleek in Bremen geen partij voor het plaatselijke Werder, dat met 1-3 moest afdruipen. Drie goals van de voet van Alassane Pléa: de Frans-Malinese aanvaller had slechts 13 minuten nodig voor dat huzarenstukje. Thorgan Hazard leverde de assist bij nummer twee, een knap ingestudeerde hoekschopvariant. Met acht treffers rukte Pléa meteen op naar de topschutterstroon in de Bundesliga. Werder deed iets terug via Sahin. De lat en een uitstekende Sommer drukten een straffe comeback de kop in. Door zijn overwinning nestelt Gladbach zich in een zetel op de tweede plaats. Vandaaruit kan het rustig toekijken hoe Dortmund en Bayern elkaar vanaf 18u30 vanavond bekampen.

✅ Hattrick

✅ 8 goals dit seizoen

✅ Topschutter in de Bundesliga



