Haaland schenkt Dortmund in slotseconden zege, Bayern kreeg hoop maar kan titel straks nog niet grijpen

13 juni 2020

17u27 6 Fortuna Düsseldorf FOR FOR 0 einde 1 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga Wéér Erling Braut Haaland. In de absolute slotseconden schonk hij Dortmund de zege tegen laagvlieger Fortuna Düsseldorf. 0-1. Door de zege kan Bayern München straks tegen Borussia Mönchengladbach nog niet op zoek gaan naar een 30ste landstitel. Al hing dat wel aan een zijden draadje, want Düsseldorf trof in het slotkwartier tweemaal het kader.

GOOOAL | Haaland bezorgt Dortmund de overwinning in de slotseconden. Bayern zal zich dit weekend dus nog niet tot kampioen kronen! 😱



0️⃣-1️⃣ #F95BVB 🇩🇪

De eerste helft had weinig om het lijf. Düsseldorf verdedigde, Dortmund zocht hopeloos naar een gaatje. Hakimi tekende voor de beste kans voor rust, maar oog in oog met Kastenmeier schoot hij recht op de Düsseldorf-doelman. Op een pass van diepste man Hazard leverde Brandt even nadien een flauw schotje af. 0-0 halfweg.

Weinig beterschap voor de bezoekers na rust. Düsseldorf deed zelfs mee: Thommy knalde pal op de vuisten van Bürki. Op het uur greep Favre in, het was Witsel die plaats ruimde voor Haaland. En dat leek meteen te lonen. Bürki ging op een schot van Sobottka vliegensvlug tegen de grond, op de counter schoot Guerreiro na een vlotte combinatie tussen Hazard en Haaland in één tijd raak. Het feestje was echter van korte duur. De VAR zag hands bij Guerreiro. Streng zo lijkt, maar het bleef 0-0.

VAR | Werd dit doelpunt van Raphael Guerreiro terecht afgekeurd? 🤔🤐#F95BVB 🇩🇪

Nadien ontsnapte Dortmund tweemaal, telkens met Skryzbski in een hoofdrol. De invaller schoot twee keer tegen het aluminium. Dortmund leek zo af te stevenen op een 0-0-draw, maar in de slotseconden was Haaland daar plots. Hij kopte het leer in minuut 95 piekfijn tegen de touwen. In extremis de zege: 0-1. Dat betekent ook: nog geen titel voor Bayern München. Enkel bij een nederlaag van Dortmund konden zij straks mits winst tegen Mönchengladbach hun achtste landstitel op rij vieren.

De wedstrijd van Haaland

