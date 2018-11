Geweldige eerste ‘Klassiker’ voor Witsel: Rode Duivel helpt Dortmund met knappe assist voorbij Bayern XC

10 november 2018

20u27 0 Borussia Dortmund BVB BVB 3 einde 2 FCB FCB FC Bayern München Bundesliga Axel Witsel zal zich zijn eerste ‘Klassiker’ nog een tijdje herinneren. De Rode Duivel had met een heerlijke assist zijn aandeel in de 3-2-zege tegen Bayern München. Leider Dortmund zet de ‘Rekordmeister’ zo op zeven punten in het klassement.

Bayern München begon bijzonder gretig aan de partij. De Borussen werden naar achteren gedrukt, maar toch was de grootste kans in de openingsfase voor de thuisploeg. Na dom balverlies kon Reus zomaar op Neuer afstormen, waarna de Dortmund-kapitein niet voorbij z’n Duitse landgenoot raakte. De bezoekers haalden opgelucht adem.

Nadien bleef de ‘Rekordmeister’ de wet dicteren. En het enthousiasme van Bayern werd beloond. Gnabry schilderde een voorzet op de knikker van Lewandowski, die de 0-1 voorbij Hitz kopte. Meteen ook de ruststand.

Na de pauze hingen de bordjes al snel in evenwicht. Neuer maaide Reus in de zestien onderuit. Penalty. Reus nam vervolgens zelf z’n verantwoordelijkheid en zette de elfmeter feilloos om.

Dortmund erop en erover

Het antwoord van Bayern mocht er zijn. De bezoekers knutselden een heerlijke aanval in elkaar, Lewandowski hoefde z’n tweede van de avond maar binnen te knikken. Nadien kregen de Borussen twee reuzenkansen op de gelijkmaker, maar zowel Reus als de ingevallen Alcacer lieten het na om te scoren.

De 2-2 hing in de lucht. En die viel ook. Reus ramde een voorzet van Piszczek in één keer tegen de touwen. Knappe goal. Zes minuten later was het opnieuw prijs. Witsel had een geweldige pass in huis, Alcacer werkte af met een fraai opwippertje. 3-2, met dank aan een heerlijke assist van de Rode Duivel.

Consternatie in de slotseconden van de match. Lewandowski liet de netten trillen dankzij een listige hakbal, maar het feestje was van korte duur. De Pool stond buitenspel. Serieuze opluchting voor Witsel en co. Enkele tellen later zat de wedstrijd erop. Eindstand: 3-2.