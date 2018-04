Getouwtrek om Belfodil: van Standard uitgeleende aanvaller wil niet dat Werder Bremen aankoopoptie licht Bart Fieremans

24 april 2018

15u25 0 Bundesliga De Duitse krant Bild noemt Ishak Belfodil, die afgelopen zomer door Standard uitgeleend is aan Werder Bremen, de machtigste speler van de Bundesliga. De Algerijn heeft verhinderd dat Werder een aankoopoptie kan lichten zodat hij zelf over zijn toekomst kan beslissen.

Na een matige start heeft Belfodil Werder Bremen de laatste weken weten te overtuigen van zijn kwaliteiten. Intussen zit hij aan zes goals en denkt Bremen, dat zich als middenmoter verzekerd weet van een verlengd verblijf in de Bundesliga, eraan om Belfodil definitief vast te leggen.

Maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Werder Bremen had vorige zomer bij de huurovergang van Standard weliswaar een aankoopoptie afgedwongen, maar kan deze niet lichten. De reden is een speciale clausule in een contract die Belfodil tot 31 december 2017 tijd gaf om de huur met aankoopoptie te wijzigen in een huur zonder aankoopoptie. Volgens Bild heeft de Algerijn die clausule geactiveerd op een moment dat hij geen titularis was. (Lees verder onder de foto)

De oorspronkelijk vastgelegde transfersom op het hoofd van Belfodil lag op 7 miljoen euro. Sowieso vindt Bremen dat bedrag te hoog. “Dat we de optie niet lichten, wil niet zeggen dat Belfodil volgend jaar niet meer bij ons speelt”, zei Frank Baumann, sportief manager bij Werder, na het laatste competitieduel op Stuttgart: “We voelen ons nu in een betere positie om te onderhandelen.”