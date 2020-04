Gehate Hoffenheim-eigenaar, die in herfst vaccin tegen corona wil klaar hebben, hoopt dat afgunst eindelijk stopt GVS

06 april 2020

07u42

Bron: ANP 0 Bundesliga Dietmar Hopp, de gehate eigenaar van TSG Hoffenheim, wil alle beledigingen van supporters van andere clubs best vergeten en vergeven. De 79-jarige verlangt dan wel dat het nú voorbij is. Vlak voordat ook de Duitse competitie door de strijd tegen het coronacrisis werd gestaakt, bereikte de ‘antipathie’ onder de voetbalfans tegen Hopp een hoogtepunt.

Hopp zorgde onlangs nog voor een surrealistisch beeld in het voetbal. In Hoffenheim-Bayern tikten de spelers bij 0-6 de bal dertien minuten lang nog louter wat doelloos rond, als protest tegen de uitfans die met kwetsende spandoeken en spreekkoren Hopp onder vuur namen.

ONGEZIEN | De spelers van Hoffenheim en Bayern spelen de bal gewoon rond als protest tegen de ultras van Bayern ! 😱🇩🇪#TSGFCB pic.twitter.com/KF6yFe84tx @ElevenSportsBEn(@ ElevenSportsBEn) link

Ook supporters van traditieclubs als Dortmund, Mönchengladbach en Union Berlijn richtten hun pijlen eerder op de controversiële Hopp. Vooral omdat er voor Hopp een uitzondering is gemaakt op de 50+1-regel, een clausule die de Duitse clubs moet beschermen tegen al te grote inbreng van buitenaf. Rivaliserende fanclubs hebben het er moeilijk mee dat Hoffenheim dankzij zijn inbreng kon uitgroeien tot een Bundesliga-subtopper.

Helaas is de hetze zo geregisseerd, dat de ultra’s van veel clubs meededen. Ik wil dit alles graag vergeten als het vanaf nu geschiedenis is Dietmar Hopp

“Het is onbegrijpelijk dat ze van mij het gezicht van de commercie maken”, zegt de miljardair nu op de ZDF. Hopp beantwoordde in een video vragen die hem waren toegezonden. Uit angst voor zijn gezondheid in deze tijd wilde hij geen cameraploeg over de vloer hebben om hem live te kunnen interviewen. “Helaas is de hetze zo geregisseerd, dat de ultra’s van veel clubs meededen. Ik wil dit alles graag vergeten als het vanaf nu geschiedenis is”, aldus Hopp, die benadrukte dat hij al 66 jaar is betrokken bij Hoffenheim, de club waar hij zelf als tiener voor voetbalde. Hij vindt het daarom onterecht dat hij wordt afgeschilderd als ‘suikeroom’.

De miljardair investeert ook miljoenen in de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus. Hopp hoopt dat zijn bedrijf in de herfst van dit jaar een geschikt vaccin heeft ontwikkeld. “Maar het proces is heel gecompliceerd en kostbaar. En we kunnen ook niet direct 8 miljard mensen in de hele wereld bedienen.”

Meer over Hopp

sport

sportdiscipline

voetbal