Gehate eigenaar van Hoffenheim plots een Duitse held: Hopp speelt rol in middel tegen Covid-19 en wimpelt Trump af

16 maart 2020

15u57

Bron: Die Welt, Der Spiegel 12 Bundesliga Hij is een van de invloedrijkste zakenlui ter wereld, met een geschat fortuin van ruim 12 miljard euro. Maar ook een van meest gehate in het Duitse voetbal, vooral omdat hij als eigenaar van Hoffenheim de zogenaamde 50 + 1-regel aan de laars lapt. Nu speelt hij als hoofdfinancier in het bedrijf CureVac een belangrijke rol in de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus. Zelfs Donald Trump stuurde de Duitser Dietmar Hopp (79) al wandelen.

Hopp zorgde onlangs nog voor een surrealistisch beeld in het voetbal. In Hoffenheim - Bayern tikten de spelers bij 0-6 de bal dertien minuten lang nog louter wat doelloos rond, als protest tegen de uitfans die met kwetsende spandoeken en spreekkoren Hopp onder vuur namen. Ook supporters van traditieclubs als Dortmund, Mönchengladbach en Union Berlijn richtten hun pijlen op de controversiële Hopp. Vooral omdat er voor Hopp een uitzondering is gemaakt op de 50 + 1-regel, een clausule die de Duitse clubs moet beschermen tegen al te grote inbreng van buitenaf. Zo moet het beslissingsrecht via nipte meerderheid binnen de mensen van de club blijven.

Maar naast hoofdinvesteerder van Hoffenheim, club die voor de opschorting van de Bundesliga op een negende plaats stond, heeft hij als een van de hoofdaandeelhouders (80%) grote belangen in CureVac, een in het Zuid-West Duitse Tübingen gebaseerd biofarmabedrijf dat volgens het gereputeerde Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ dicht staat bij een vaccin voor Covid-19. Waardoor zijn status van schurk snel zou kunnen veranderen in dat van een ware held. En er is meer: nog volgens ‘Der Spiegel’ was niemand minder dan Donald Trump al geïnteresseerd om het vaccin over te kopen. Voor een biljoen dollar. De Amerikaanse president zou Curevac-directeur Daniel Menichella uitgenodigd hebben op het Witte Huis om daarover te praten. “We staan in de pole. Misschien dat China al eerste met een vaccin komt, maar wij kunnen een vaccin miljoenen keren produceren in de kortst mogelijke tijd”, luidt het bij CureVac.

Als we erin slagen om een effectief vaccin te ontwikkelen, dan moeten we daarmee iedereen in de wereld helpen. Dietmar Hopp

Het nieuws van de ontvangst van CureVac bij Trump valt niet in goede aarde bij onze oosterburen. Economieminister Peter Altmaier: “Duitsland is niet te koop”, als reactie op de voorpagina van ‘Welt am Sonntag”, waarbij getiteld werd op ‘Trump versus Berlijn’. “De Duitse overheid heeft onlangs de financiële steun voor deze ontwikkeling vergroot”, zei een woordvoerder van de Duitse minister van Wetenschappelijk onderzoek Anja Karliczek tegen ‘Die Welt’.

Inmiddels heeft ook het Duitse ministerie bevestigd dat Trump het vaccin van Hopp wou kopen. Het zogenaamde bezoekje maakte in Duitsland alvast heel wat los. Vorige week moest Menichella middenin de coronacrisis plaatsruimen om vervangen te worden door Ingmar Hörr. Volgens ‘Die Welt’ bood Trump het waanzinnige bedrag om Curevac volledig naar de VS te laten verhuizen om daar - alleen voor de VS - verder te werken aan het vaccin. Des te opmerkelijk omdat Trump onlangs een inreisverbod voor EU-inwoners invoerde.

Maar Hopp stak een stokje voor het aanbod. “Als we erin slagen om een effectief vaccin te ontwikkelen, dan moeten we daarmee iedereen in de wereld helpen”, laat de investeerder weten. Hoffenheim plaatste de uitspraken van clubeigenaar Hopp op de social media-kanalen. Hoezo, de schurk van Duitsland?

„Wenn es uns hoffentlich bald gelingt, einen wirksamen Impfstoff gegen das Corona-Virus zu entwickeln, soll dieser Menschen nicht nur regional sondern solidarisch auf der ganzen Welt erreichen, schützen und helfen können."



