Geen goal, wel een assist voor Raman die niet kan zegevieren met Schalke ODBS

21 december 2019

17u31 0 FC Schalke 04 S04 S04 2 einde 2 SCF SCF SC Freiburg

Kleine opdoffer voor Schalke. In de Veltins Arena raakten de Königsblauen niet voorbij Freiburg, het nummer acht. Geen vijfde opeenvolgend duel waarin Benito Raman kon scoren, al pakte onze landgenoot wel uit met een assist voor de 1-0. Maar twee penaltygoals van Freiburg via Petersen en Grifo, op panenka, na de pauze deden de partij kantelen. Voor Petersen was het al het 83ste doelpunt voor zijn club, waarmee hij het clubrecord van Joachim Löw evenaart. Het was uiteindelijk de Turk Kutucu die nog een puntje uit de brand kon slepen voor Schalke, dat een kans mist om te klimmen in de Bundesliga en vijfde blijft.