Futloos Borussia Dortmund lijdt pijnlijke nederlaag tegen laagvlieger Mainz Redactie

17 juni 2020

22u24 0 Borussia Dortmund BVB BVB 0 einde 2 MAI MAI 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Pijnlijke thuisnederlaag voor een zwak Borussia Dortmund. Witsel en Thorgan Hazard zijn met 0-2 onderuit gegaan tegen Mainz, de nummer vijftien van de Bundesliga.

De Borussen waren lang de betere ploeg. Veel balbezit, Mainz werd onder druk gezet. Maar na een halfuur brak Burkardt de ban. De 19-jarige Duitser kopte een voorzet van Baku voorbij een kansloze Bürki. De kopjes gingen naar beneden bij Dortmund, dat ook dit seizoen weer in Bayern zijn meerdere moest herkennen. Het team van Lucien Favre, die na deze wedstrijd ongetwijfeld een pak kritiek zal oogsten, kwam even zwak uit de kleedkamer. Vrijwel meteen dwong Mainz een penalty af en Mateta zette die feilloos om: 0-2, meteen ook de eindstand. Dortmund speelt volgende week tegen Leipzig voor de tweede plek. Mainz, dat lang tegen de degradatie vocht, is dankzij deze zege zo goed als zeker gered.

Meer statistieken vindt u op de website van SofaScore.



