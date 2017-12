FT buitenland: Kompany wéér lange tijd out? Guardiola: "Het zit Vincent niet mee" Redactie

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Mourinho: "Kampioenschap waarschijnlijk al beslist"

"De Engelse titel is waarschijnlijk voor Manchester City," vertelde Manchester United-coach José Mourinho vandaag aan de BBC, nadat zijn club de derby met 1-2 had verloren tegen de stadsrivaal en rechtstreekse titelconcurrent.

"Ja, waarschijnlijk wel," antwoordde Mourinho toen een BBC-reporter hem vroeg of het kampioenschap na slechts zestien speeldagen al beslecht was. Het nog steeds ongeslagen Manchester City telt nu al 11 punten voorsprong op eerste achtervolger Manchester United.

"Manchester City heeft een heel sterke ploeg. Ze hebben bovendien het geluk en de voetbalgoden aan hun zijde", verklaarde de Portugese oefenmeester. "Ik ben er zeker van dat iedereen tegen hun zal strijden voor puntenwinst en om de kloof te dichten, maar hun voorsprong is heel groot."

Na zestien speeldagen heeft Manchester City het record van Arsenal geëvenaard. De 'Gunners' wonnen in 2002 veertien Premier League-wedstrijden op rij. De 'Citizens' staan eerste met 46 punten en lopen door winst in de derby uit tot 11 punten op 'ManU' (35 punten). Uittredend kampioen Chelsea volgt op 14 punten. De club uit Londen verloor zaterdag van West Ham.

Photo News Soccer Football - Premier League - Manchester United vs Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - December 10, 2017 Manchester United manager Jose Mourinho at the end of the match Action Images via Reuters/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. © PHOTO NEWS / PICTURE NOT INCLUDED IN THE CONTRACTS ! only BELGIUM !

Vincent Kompany is weer buiten strijd

Vincent Kompany ligt alweer in de lappenmand. De centrale verdediger van Manchester City bleef vandaag in de derby op het veld van Manchester United (1-2) tijdens de rust in de kleedkamers. "Het zit Vincent niet mee. We kunnen lange tijd niet meer op hem rekenen", verklaarde City-trainer Pep Guardiola na de match. "Hoe ernstig het precies is, kan ik nog niet zeggen. We wachten af."

Kompany maakte pas drie weken terug een comeback nadat een kuitblessure hem sinds eind augustus aan de kant hield. Al sinds december 2014 sukkelt de Rode Duivel van blessure in blessure. Het laatste anderhalf jaar was hij 304 dagen buiten strijd.

AFP

Ajax wint topper in Eredivisie met 3-0

Ajax heeft een duidelijk teken van leven gegeven. In de eigen Arena gaf het PSV een gevoelige tik (3-0). In de strijd om het kampioenschap staat Ajax nu zeven punten achter de Brabanders.

ANP Pro Shots Lasse Schone passeert Jeroen Zoet en scoort de 2-0

De Eindhovenaren kwamen aanvankelijk, tot ergernis van het Amsterdamse publiek, maar met één missie naar Amsterdam: vooral geen goals tegen krijgen. Trainer Philip Cocu had met Derrick Luckassen op het middenveld een extra slot op de deur gezet. De twee snelle spitsen Hirving Lozano en Jürgen Locadia moesten voor de dreiging zorgen, maar daar kwam het niet van. Locadia moest na tien minuten al met een hamstringblessure van het veld en werd vervangen door de in eerste instantie gepasseerde Luuk de Jong.

ANP Pro Shots Vuurwerk in de Amsterdam Arena.

Ajax domineerde voor rust, maar zonder echt grote kansen te creëren. De grootste mogelijkheid was voor Kasper Dolberg, zichtbaar worstelend, die bij de tweede paal over kopte. Maar na rust kwam Ajax los. Het was na een uur David Neres die de ban brak met de openingstreffer. Een paar minuten later besliste Lasse Schöne de wedstrijd met een fraaie treffer. Ajax speelde de spanning volledig van zich af en kwam via Donny van de Beek een kwartier voor tijd zelfs op een comfortabele 3-0 voorsprong. Het brengt weer een beetje leven in de titelstrijd en geeft Ajax precies op het juiste moment een mentale opkikker. (DD)

. @AFCAjax haalt letterlijk en figuurlijk uit tegen @PSV ! 🥊😵 pic.twitter.com/VwLLgudgHc Play Sports(@ playsports) link

ANP Pro Shots Justin Kluivert in duel met PSV-speler Daniel Schwaab

Liverpool vergeet zege te pakken in Merseyside Derby

Liverpool is er vandaag niet in geslaagd de drie punten thuis te houden in de stadsderby tegen Everton. De Reds domineerden de partij maar bleven steken op een 1-1 gelijkspel. Simon Mignolet stond tussen de palen bij de thuisploeg, van Kevin Mirallas was er geen spoor bij de bezoekers.

Man-in-vorm Salah wrong zich op slag van rust tussen drie Everton-spelers om de openingstreffer vervolgens mooi in de linkerbovenhoek te krullen. De roodhemden domineerden de partij volledig en Everton kwam totaal niet in het spelbeeld voor. Maar een kwartier voor tijd liep Lovren Calvert-Lewin aan in de bezoekende zestien. De bal ging op de stip en veteraan Rooney vlamde de elfmeter snoeihard tegen de touwen. Liverpool ging in het slot nog vol voor de drie punten. De Reds beëindigden de partij met een balbezitpercentage van liefst 79 procent, maar dat volstond niet voor de zege.

In de stand blijft Liverpool, dat in alle competities samen al tien wedstrijden ongeslagen is, vierde. Everton geeft een vervolg aan de 6/6, die het haalde tegen West Ham en Huddersfield, en klimt naar de tiende stek.

Photo News

Nog in de Premier League mag Arsenal invaller Olivier Giroud bedanken. De Franse spits maakte als invaller in minuut 88 de gelijkmaker bij Southampton, dat via Austin op voorsprong was geklommen. De 'Gunners' profiteren zo niet echt van het verlies van Chelsea bij West Ham en blijven vijfde.

Niemand scoorde meer als invaller in Engeland dan @_OlivierGiroud_! 🔛⌚ pic.twitter.com/JzWVb39v0C Play Sports(@ playsports) link

Napoli en Mertens vergeten de leiding te nemen in Italië na draw tegen Fiorentina

Napoli is vandaag op de zestiende speeldag van de Serie A niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen Fiorentina. Mertens en co verzuimen zo leider Inter voorbij te steken in het klassement.

De Napolitanen schrokken na elf minuten, toen Giovanni Simeone de bezoekers uit Florence op voorsprong leek te zetten. De zoon van Atlético Madrid-coach Diego Simeone stond echter randje buitenspel en werd afgefloten. Napoli nam nadien langzaam het heft in handen. Na rust trapte Zielinski tegen de paal en vond Mertens Fiorentina-doelman Sportiello op zijn weg. De Florentijnen, met Cyril Théreau (ex-Charleroi en Anderlecht) in de basis, zwoegden, maar hielden de 0-0 op het bord.

In de stand blijft Napoli hangen op de tweede plaats, op één punt van Inter. Fiorentina is zevende.

Fiorentina kwam bijna op voorsprong in het Stadio San Paolo maar @simeonegiovanni stond buitenspel. 🚫 #NapoliFiorentina pic.twitter.com/z3YKWGcwXg Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Wat een trap van Hamsik! 🚀 Hij scoorde ei zo na zijn 115de doelpunt voor @sscnapoli. 😮 #NapoliFiorentina pic.twitter.com/QTpjgtQXA9 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Photo News

Nainggolan en Roma komen niet verder dan doelpuntenloos gelijkspel bij Chievo

AS Roma heeft zondag op de zestiende speeldag van de Serie A puntenverlies geleden bij Chievo. Het bleef 0-0 in Verona.

Bij de Romeinen speelde Radja Nainggolan de hele wedstrijd. De middenvelder was kapitein, bij afwezigheid van Daniele De Rossi. Bij Chievo stond Samuel Bastien negentig minuten tussen de lijnen.

Roma toonde zich grote delen van de partij de betere ploeg in Verona, maar scoren lukte niet. Onder meer Schick, Gerson en Gonalons lieten het na een doelpunt te maken.

De Giallorossi blijven in het klassement vierde, met vijf punten (en nog een inhaalwedstrijd te goed) achterstand op leider Inter. Later deze namiddag kan Napoli de Milanezen wel nog voorbijsteken als het wint tegen Fiorentina. Chievo staat tiende.

Sorrentino houdt Chievo recht met een knappe dubbele save! 👏 #ChievoRoma pic.twitter.com/ZQiRZjX5KK Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

AFP

Verbroedering tussen Belgen in Parijs

Opvallend toeschouwer gisterenavond in het Parc des Princes, waar PSG met 3-1 won van Lille, was rallyrijder Thierry Neuville. Onze landgenoot poseerde na afloop van de match aan de zijde van Rode Duivel Thomas Meunier én kreeg ook zijn shirt. "Heel leuk om Thomas Meunier te ontmoeten. De volgende keer toon ik jou mijn speltoneel", postte de Hyundai-rijder op zijn instagramprofiel.

Great pleasure to meet @thomas12meunier @psg. Next time I show you my playground. 🚗🚀 @officialwrc @redbullbe #belgium 3,636 Likes, 9 Comments - Thierry Neuville (@thierryneuville) on Instagram: "Great pleasure to meet @thomas12meunier @psg. Next time I show you my playground. 🚗🚀 @officialwrc..."

Dortmund ontslaat Bosz, Stöger is opvolger

Borussia Dortmund heeft vandaag zoals verwacht afscheid genomen van Peter Bosz. Exact 163 dagen na zijn eerste werkdag in het Signal Iduna Park werd de Nederlander ontslagen. Hij is de vierde Nederlander die dit najaar in het buitenland de bons krijgt, na Frank de Boer (Crystal Palace), Andries Jonker (VfL Wolfsburg) en Ronald Koeman (Everton). De Oostenrijker Peter Stöger, net ontslagen bij Keulen, volgt hem op.

Bosz krijgt in Dortmund de rekening gepresenteerd voor twee ronduit rampzalige maanden. Na een sterke start in de Bundesliga, de beste in de Borussia-geschiedenis, belandde hij van de hemel in de hel. Half oktober kwam de klad erin met een nederlaag in eigen huis tegen Red Bull Leipzig (2-3).

Sindsdien werd in de Bundesliga niet meer gewonnen. Gisteren verloren die 'Schwarzgelben' opnieuw, nu van Werder Bremen (1-2). Dortmund staat in de Bundesliga nu zevende, met 22 punten uit 15 duels. Zijn taak wordt tot het einde van het seizoen overgenomen door de Oostenrijker Peter Stöger, die vorige week werd ontslagen bij FC Köln. Volgens Bild neemt Julian Nagelsmann, nu nog trainer van Hoffenheim, het dan komende zomer weer van Stöger over. Directeur Hans-Joachim Watzke van Dortmund was vol lof over Bosz. "Hij is een goede trainer en een geweldig mens, we hebben behalve de resultaten geweldig samengewerkt.

Een verrassing was het ontslag voor Bosz niet. De 54-jarige oud-trainer van Ajax, Heracles en Vitesse hield gisteren al rekening met een vroegtijdig afscheid. "De leiding is extreem rustig gebleven de laatste weken, ondanks de tegenvallende resultaten'', zei Bosz na het verlies tegen Bremen. "Maar na zo'n reeks kan het bij een topclub zomaar afgelopen zijn. Dat weet iedere trainer.''

AFP

Twee wedstrijden afgelast in Eredivisie, Roda laat rode lantaarn opnieuw aan Twente

In de Nederlandse Eredivisie zijn de wedstrijden Sparta-Vitesse en Utrecht-Feyenoord van deze namiddag afgelast door het winterweer. De topper Ajax-PSV (om 16u45) gaat wel door. Roda en FC Groningen trotseerden wel de sneeuw. Het werd 2-2. Roda laat door de puntendeling de rode lantaarn in de Eredivisie opnieuw aan FC Twente, dat zaterdag met 2-3 de boot in ging tegen ADO.

Roda leek na twee treffers van Gustafson (14. en 34.) op weg naar haar tweede zege op rij. Maar daar stak Van Weert een stokje voor. De Groningen-aanvaller scoorde eveneens twee keer (37. en 59.), waarvan de tweede vanaf de stip. Die penalty kwam er nadat Auassar de doorgebroken Van Weert had neergehaald. De Nederlandse Marokkaan kreeg daarvoor de rode kaart gepresenteerd.

Bij Roda stond linksachter Jannes Vansteenkiste negentig minuten op het veld. Jorn Vancamp en Livio Milts bleven op de bank, net als reservedoelman Kevin Begois bij Groningen.

In de stand wippen de Limburgers over FC Twente naar de voorlaatste plaats. De Tukkers, met doelman Jorn Brondeel, kregen zaterdag een 2-3 nederlaag tegen ADO Den Haag te slikken. FC Groningen staat twaalfde

Real Sociedad zet matige reeks voort met nederlaag tegen Malaga

Adnan Januzaj en Real Sociedad hebben op de vijftiende speeldag van de Primera Division een 0-2 nederlaag geleden tegen laagvlieger Malaga. Adnan Januzaj stond aan de aftrap, maar werd even voorbij het uur naar de kant gehaald.

Twee strafschoppen velden het verdict voor Sociedad. Baston benutte de eerste penalty na 23 minuten, maar miste op het uur zijn tweede inzet vanop elf meter. Gelukkig voor Malaga was Castro goed gevolgd en hij tikte de 0-2 binnen.

Voor de Basken is het (in alle competities samen) al de vierde nederlaag op een rij. De voorbije twee weken werd Sociedad in de Copa del Rey uitgeschakeld door derdeklasser Lleida, verloor het in de competitie bij Atlético Madrid en ging het in de slotwedstrijd van de Europa League ook nog eens onderuit tegen Zenit. De laatste competitiezege dateert van een maand geleden tegen Eibar.

Sociedad blijft in de stand negende, met negentien punten. Malaga klimt naar de voorlaatste plaats in de rangschikking, nog steeds onder de degradatiestreep.

EPA