FT buitenland. Geblesseerde Casteels komt dit seizoen allicht niet meer in actie - "Thorgan Hazard geeft woord aan Borussia Dortmund”

08 april 2019

Casteels komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie door een dijblessure

VfL Wolfsburg heeft laten weten voorlopig niet meer op doelman Koen Casteels te rekenen. De Rode Duivel staat aan de kant met een spierblessure in de rechterdij. Hij komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie.

“Koen Casteels zal door een ernstige spierblessure in zijn rechterdij dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komen”, postten de Wolven op hun Twitteraccount.

De 26-jarige Casteels blesseerde zich zaterdag tijdens de opwarming voor de thuiswedstrijd tegen Hannover (3-1). Uit verder onderzoek kwam een ernstig spierletsel in de rechterdij naar boven.

Casteels speelt sinds de zomer van 2015 voor Wolfsburg. Hij is de vaste nummer één van de Wolven en kwam dit seizoen al tot 29 officiële duels. De doelman is ook een vaste waarde in de selectie van de Rode Duivels. Mogelijk komen de interlands in juni, thuis tegen Kazachstan (8 juni) en Schotland (11 juni), in het gedrang voor hem.

Längere Pause: @koencasteels wird den Wölfen wegen einer schwerwiegenden Muskelverletzung im rechten Oberschenkel voraussichtlich bis zum Saisonende fehlen. Gute Besserung, Koen! 🙏💚➡ https://t.co/T1jGTpwNiU | #VfLWolfsburg pic.twitter.com/73ELxqnQqZ VfL Wolfsburg(@ VfL_Wolfsburg) link

Newcastle moet behoud verzekeren zonder pechvogel Florian Lejeune

Newcastle kan dit seizoen geen beroep meer doen op Florian Lejeune. De Franse centrale verdediger liep afgelopen weekend tegen Crystal Palace opnieuw een zware knieblessure op. De Magpies bevestigen maandag dat de 27-jarige Lejeune dit seizoen niet meer in actie komt.

Lejeune moest tijdens de tweede helft van het veld worden gedragen met een blessure aan de linkerknie. Eerder dit seizoen was hij maandenlang out door een kruisbandblessure aan de rechterknie. In januari vierde de Fransman zijn comeback in het elftal van Rafa Benitez.

Newcastle verloor zaterdag met 0-1 van Crystal Palace en is na 33 speeldagen, als vijftiende in de stand, nog niet helemaal zeker van het behoud. De kloof met de degradatiezone, Cardiff City staat achttiende, bedraagt 7 punten.

Roland Lamah raakt met Cincinnati niet voorbij Kansas

Roland Lamah kwam zondagavond in actie in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Met zijn team FC Cincinnati speelde hij voor eigen publiek 1-1 gelijk tegen Sporting Kansas City.

De 31-jarige middenvelder, in 2009 goed voor vijf caps bij de Rode Duivels, werd aan de rust gewisseld. Zijn ploeg leidde op dat moment na een penaltygoal van Darren Mattocks. Iets voorbij het uur maakte Gianluca Busio gelijk.

In het klassement van de Eastern Conference staat Concinnati vijfde met 8 op 18. Het Toronto van Laurent Ciman en Alejandro Pozuelo is voorlopig tweede met 10 op 12.

“Torgan Hazard geeft woord aan Borussia Dortmund”

Thorgan Hazard wil Borussia Mönchengladbach deze zomer verlaten voor Borussia Dortmund. Volgens het Duitse voetbalblad Kicker heeft de Rode Duivel zijn woord gegeven aan de geel-zwarten. Hij zou er ploegmaat worden van Axel Witsel.

De 26-jarige Hazard heeft bij Gladbach nog een contract tot eind volgend seizoen maar wil dat niet verlengen. Als de club nog een transfersom voor hem wil vangen, moet hij deze zomer dus worden verkocht. Kicker schrijft op zijn website dat Hazard, dit seizoen goed voor 12 goals en 11 assists in 28 matchen, aan Dortmund "zijn woord heeft gegegeven". Atletico Madrid was eveneens in beeld maar die optie zou van tafel zijn.

Dortmund zou voor de offensieve middenvelder zo'n 40 miljoen euro neertellen. Hij moet er de vervanger worden van Christian Pulisic. De Amerikaan stapt deze zomer voor 64 miljoen euro over naar Chelsea. Bij de Blues moet Pulisic het (waarschijnlijke) vertrek van Thorgans broer Eden Hazard naar Real Madrid opvangen.