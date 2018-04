Freiburg zal VAR-penalty in rust niet aanvechten, maar spaart kritiek niet: “Dit kan niet in de geest van het voetbal zijn” Bart Fieremans

18 april 2018

15u08 0 Bundesliga SC Freiburg heeft vandaag bekendgemaakt de omstreden VAR-penalty in de rust op het veld van Mainz niet juridisch aan te vechten. In een communiqué vraagt de club wel toelichting van de Duitse voetbalbond: “De Bundesliga mag geen experimenteerveld zijn.”

Guido Winkmann heeft de twijfelachtige eer als allereerste scheidsrechter ooit een penalty toegekend te hebben na affluiten van een eerste helft. Op advies van de videoref (VAR) besloot hij een handspel door een speler van Freiburg in de zestienmeter net voor de rust alsnog te bestraffen met een strafschop, hoewel de spelers zich toen al in de catacomben of kleedkamer bevonden. Winkmann riep allen weer het veld op, waarna Mainz vanop de stip de 1-0 maakte. Mainz zou het cruciale duel in de degradatiestrijd uiteindelijk met 2-0 winnen. (Lees verder onder foto)

De betwiste fase ontketende een storm van kritiek in Duitsland, en Freiburg overwoog ook een klacht in te dienen om de match te laten herspelen wegens mogelijke fouten tegen het reglement. Zover komt het niet. Op de website gaf de Freiburg aan geen rechtszaak in te spannen om zich "volledig te focussen op de volgende belangrijke wedstrijden".

Geen experimenteerveld

Tegelijk spaart de club zijn kritiek op de toch wel opmerkelijke beslissing niet, en vraagt het de Duitse voetbalbond opheldering te verschaffen: “Dat spelers van een ploeg net na het rustsignaal uit de kleedkamer weer het veld op moeten, kan niet in de geest van het voetbal liggen”, luidt het. “In de intensieve en uitvoerige evaluatie valt op dat het legale kader van de beslissing onnauwkeurig, niet transparant en deels onbekend is (…) De Bundesliga mag geen experimenteerveld zijn. De inzet van de VAR en zijn raamwerk mag geen rechtsvrije ruimte zijn.”

"De televisiebeelden stemmen niet overeen met de verklaring van de Duitse voetbalbond dat de ref zich bij die interventie op het veld moet bevinden" SC Freiburg in een communiqué

Freiburg stelt vooral het moment van het ingrijpen door de VAR in vraag: “Het is zo (volgens de reglementen, red) bepaald dat de scheidsrechter bij de interventie zich op het veld moet bevinden. De voetbalbond heeft dinsdag verklaard dat dit in Mainz het geval was. De televisiebeelden stemmen hier niet mee overeen. De beelden wijzen er veel meer op dat de heer Winkmann de interventie pas waargenomen heeft nadat hij het veld verlaten had. (…) We zouden hierover graag een heldere, duidelijke en controleerbare verklaring van de voetbalbond ontvangen.”