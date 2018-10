FOTO. Robben & co spoelen wel erg matige competitiestart van Bayern door op Oktoberfeesten BF

08 oktober 2018

Borussia Mönchengladbach - met Thorgan Hazard 83 minuten op het veld - zorgde voor dé stunt op de zevende speeldag in de Bundesliga door Bayern in eigen huis met 0-3 te kloppen. Opmerkelijk: Thorgan Hazard is in de Bundesliga een van de weinige spelers met een positieve balans tegen Bayern: op acht duels won hij er vier en verloor hij er slechts twee. De tweede nederlaag voor Bayern in de Bundesliga verpestte ook de sfeer gisteren bij het traditionele bezoek van de spelers aan de Oktoberfeesten: het biertje smaakte net iets zuurder.