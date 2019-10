Finnbogason bezorgt met kansen morsend Bayern in extra tijd ijskoude douche LPB

19 oktober 2019

17u20 0 FC Augsburg AUG AUG 2 einde 2 FCB FCB FC Bayern München Bundesliga Bayern München heeft zichzelf in de voet geschoten op het veld van staartploeg Augsburg. De ‘Rekordmeister’ liet na om de partij in een beslissende plooi te leggen en kreeg in de extra tijd het deksel op de neus.

Al na 27 seconden was Bayern in Augsburg op achtervolgen aangewezen, maar met goals van Lewandowski en Gnabry ging het erop en erover. Kat-in-bakkie, Augsburg kreeg offensief niks klaar. Alléén: aan de overzijde verzuimden Coman en Coutinho om de thuisploeg de doodsteek toe te dienen. Dure missers die Bayern de (voorlopige) leidersplaats zouden kosten. In de slotfase volgde een ijskoude douche. De ingevallen Finnbogason (ex-Lokeren) bezorgde Augsburg een onverhoopt punt.

Lewandowski keek het puntenverlies met lede ogen aan. De Poolse prijsschutter heeft nu in de eerste acht competitieduels telkens gescoord, een evenaring van het record van Pierre-Emerick Aubameyang met Dortmund in het seizoen 2015-2016. Als ‘Lewa’ ook volgend weekend tegen Union Berlin raak treft, schrijft hij geschiedenis. Maar dat zal hem vanavond ongetwijfeld worst wezen.

GELIJKMAKER | Finnbogason hangt de bordjes gelijk in extra tijd! 😮



2️⃣-2️⃣ #FCAFCB 🇩🇪 pic.twitter.com/C3h2FgAQgY Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Meer over Augsburg

sport

sportdiscipline

voetbal

Lewandowski